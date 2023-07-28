https://ria.ru/20230728/voenkomat-1886796613.html

Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке - РИА Новости, 28.07.2023

Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:22

2023-07-28T11:22

2023-07-28T11:26

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.Так, неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тыс. руб. (сейчас до трех тыс. рублей). За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке, будет предусматриваться штраф для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. руб.Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций сведений, необходимых для ведения воинского учета повлечет штраф для должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, повлечет наложение штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей (ранее – до трех тыс. рублей).Также предполагается дополнить КоАП статьей "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки влечет наложение штрафов: на должностных лиц – до 80 тыс. рублей, на юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Дела данной категории будут рассматривать военные комиссариаты.Также с 3 до 25 тыс. рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 5 тыс. рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.Несообщение в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства, будет наказываться штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, либо неявка в военкомат в установленный срок в случае наступления указанных событий, будет наказываться штрафом в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц - до 80 тыс. рублей; для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.

https://ria.ru/20221103/mobilizatsiya-1829111720.html

https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html

https://ria.ru/20230608/mobilizatsiya-1876862318.html

https://ria.ru/20230607/sms-1876607901.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, безопасность, вооруженные силы рф, россия, военный призыв и студенческие отсрочки