https://ria.ru/20230728/vaktsina-1886777040.html

Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования

Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования - РИА Новости, 28.07.2023

Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования

Обновленная вакцина "Спутник", которая будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса, проходит клинические исследования, заявил министр... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:16

2023-07-28T10:16

2023-07-28T10:27

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

россия

общество

михаил мурашко

александр гинцбург

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Обновленная вакцина "Спутник", которая будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса, проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины "Спутник" для ревакцинации",- сказал Мурашко на саммите "Россия - Африка".Он уточнил, что обновленная вакцина будет актуальна для новых циркулирующих штаммов вируса.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что решение по обновлению вакцины против коронавируса принято, решается вопрос с финансированием.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", россия, общество, михаил мурашко, александр гинцбург, санкт-петербург, форум "россия — африка"