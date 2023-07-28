https://ria.ru/20230728/vaktsina-1886777040.html
Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования
Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования - РИА Новости, 28.07.2023
Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования
Обновленная вакцина "Спутник", которая будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса, проходит клинические исследования, заявил министр... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:16
2023-07-28T10:16
2023-07-28T10:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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общество
михаил мурашко
александр гинцбург
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Обновленная вакцина "Спутник", которая будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса, проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины "Спутник" для ревакцинации",- сказал Мурашко на саммите "Россия - Африка".Он уточнил, что обновленная вакцина будет актуальна для новых циркулирующих штаммов вируса.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что решение по обновлению вакцины против коронавируса принято, решается вопрос с финансированием.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", россия, общество, михаил мурашко, александр гинцбург, санкт-петербург, форум "россия — африка"
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Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования
Мурашко: вакцина "Спутник", защищающая от новых штаммов, проходит клинические исследования