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Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования - РИА Новости, 28.07.2023
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10:16 28.07.2023 (обновлено: 10:27 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/vaktsina-1886777040.html
Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования
Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования - РИА Новости, 28.07.2023
Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования
Обновленная вакцина "Спутник", которая будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса, проходит клинические исследования, заявил министр... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:16
2023-07-28T10:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
россия
общество
михаил мурашко
александр гинцбург
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Обновленная вакцина "Спутник", которая будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса, проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины "Спутник" для ревакцинации",- сказал Мурашко на саммите "Россия - Африка".Он уточнил, что обновленная вакцина будет актуальна для новых циркулирующих штаммов вируса.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что решение по обновлению вакцины против коронавируса принято, решается вопрос с финансированием.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", россия, общество, михаил мурашко, александр гинцбург, санкт-петербург, форум "россия — африка"
Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Вакцина "Спутник V", Россия, Общество, Михаил Мурашко, Александр Гинцбург, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"
Обновленная вакцина "Спутник" проходит клинические исследования

Мурашко: вакцина "Спутник", защищающая от новых штаммов, проходит клинические исследования

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Обновленная вакцина "Спутник", которая будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса, проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины "Спутник" для ревакцинации",- сказал Мурашко на саммите "Россия - Африка".
Он уточнил, что обновленная вакцина будет актуальна для новых циркулирующих штаммов вируса.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что решение по обновлению вакцины против коронавируса принято, решается вопрос с финансированием.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"РоссияОбществоМихаил МурашкоАлександр ГинцбургСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"
 
 
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