https://ria.ru/20230728/uregulirovanie-1886789952.html
Россия уважает планы Африки по урегулированию на Украине, заявил Путин
Россия уважает планы Африки по урегулированию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
Россия уважает планы Африки по урегулированию на Украине, заявил Путин
Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема, РФ не уходит от обсуждения этого вопроса, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:01
2023-07-28T11:01
2023-07-28T12:15
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форум "россия — африка"
владимир путин
африка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема, РФ не уходит от обсуждения этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин."Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" в пятницу.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Путин: Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине
Путин: Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине
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РИА Новости
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Украина, Россия, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Африка, В мире
Россия уважает планы Африки по урегулированию на Украине, заявил Путин
Путин заявил, что Россия уважает планы Африки по урегулированию конфликта на Украине