https://ria.ru/20230728/ukraina-1886992733.html

Рухнула под давлением. Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта

Рухнула под давлением. Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта - РИА Новости, 28.07.2023

Рухнула под давлением. Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта

Украинская армия разваливается под натиском российских сил, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:00

2023-07-28T21:00

2023-07-28T21:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинская армия разваливается под натиском российских сил, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая идет на войну, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением. <…> Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное. Просто сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком. Все украинские больницы заполнены", — отметил офицер.Ранее Макгрегор заявил, что, если ВСУ попытаются пойти в новое наступление, они могут потерять все оставшиеся бригады. По словам полковника, даже сами украинские солдаты признают, что не могут продолжать сражаться. Личный состав понес тяжелейшие потери, и сейчас их численность слишком мала для дальнейших боестолкновений.Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевское руководство бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными немецкими танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886879606.html

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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато