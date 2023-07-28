https://ria.ru/20230728/ukraina-1886801353.html
В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков
В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2023
В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков
Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, киевские же власти, даже находясь в непростой ситуации, придерживаются непримиримой позиции, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:35
2023-07-28T11:35
2023-07-28T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, киевские же власти, даже находясь в непростой ситуации, придерживаются непримиримой позиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", - сказал представитель Кремля. "Нет, не произошли. По-прежнему, хотя Россия остаётся открытой для переговоров, для того чтобы достичь своих целей, но несмотря на достаточно сложное положение, в котором сейчас находится украинская сторона, они все равно ничего не поменяли. Они отвергают возможность каких-либо переговоров", - добавил он в ответ на вопрос, произошли ли на треке урегулирования конфликта какие-либо изменения за прошедший месяц.Песков обратил внимание на то, что сегодня вечером президент РФ Владимир Путин проведет встречу с представителями стран Африки по украинской проблематике. "Будет выступление (главы российского государства), эта встреча (проводится) в продолжение предыдущей встречи визита (представителей африканских стран в РФ)", - отметил представитель Кремля. По его словам, сегодня "состоится дальнейшая дискуссия, о которой ранее условились в Санкт-Петербурге". Предыдущая встреча проходила в июне в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230617/dogovor-1878916997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР, Форум "Россия — Африка"
В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков
Песков: Россия, в отличие от Украины, сохраняет открытость к урегулированию конфликта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, киевские же власти, даже находясь в непростой ситуации, придерживаются непримиримой позиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", - сказал представитель Кремля.
"Нет, не произошли. По-прежнему, хотя Россия остаётся открытой для переговоров, для того чтобы достичь своих целей, но несмотря на достаточно сложное положение, в котором сейчас находится украинская сторона, они все равно ничего не поменяли. Они отвергают возможность каких-либо переговоров", - добавил он в ответ на вопрос, произошли ли на треке урегулирования конфликта какие-либо изменения за прошедший месяц.
Песков обратил внимание на то, что сегодня вечером президент РФ Владимир Путин
проведет встречу с представителями стран Африки
по украинской проблематике. "Будет выступление (главы российского государства), эта встреча (проводится) в продолжение предыдущей встречи визита (представителей африканских стран в РФ)", - отметил представитель Кремля. По его словам, сегодня "состоится дальнейшая дискуссия, о которой ранее условились в Санкт-Петербурге". Предыдущая встреча проходила в июне в Санкт-Петербурге
.
Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине