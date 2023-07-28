https://ria.ru/20230728/ukraina-1886801353.html

В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков

В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2023

В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков

Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, киевские же власти, даже находясь в непростой ситуации, придерживаются непримиримой позиции, заявил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:35

2023-07-28T11:35

2023-07-28T11:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, киевские же власти, даже находясь в непростой ситуации, придерживаются непримиримой позиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", - сказал представитель Кремля. "Нет, не произошли. По-прежнему, хотя Россия остаётся открытой для переговоров, для того чтобы достичь своих целей, но несмотря на достаточно сложное положение, в котором сейчас находится украинская сторона, они все равно ничего не поменяли. Они отвергают возможность каких-либо переговоров", - добавил он в ответ на вопрос, произошли ли на треке урегулирования конфликта какие-либо изменения за прошедший месяц.Песков обратил внимание на то, что сегодня вечером президент РФ Владимир Путин проведет встречу с представителями стран Африки по украинской проблематике. "Будет выступление (главы российского государства), эта встреча (проводится) в продолжение предыдущей встречи визита (представителей африканских стран в РФ)", - отметил представитель Кремля. По его словам, сегодня "состоится дальнейшая дискуссия, о которой ранее условились в Санкт-Петербурге". Предыдущая встреча проходила в июне в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230617/dogovor-1878916997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, форум "россия — африка"