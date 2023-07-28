https://ria.ru/20230728/ukraina-1886788246.html

Путин назвал украинскую проблему острой

Путин назвал украинскую проблему острой - РИА Новости, 28.07.2023

Путин назвал украинскую проблему острой

Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема, РФ не уходит от обсуждения этого вопроса, заявил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:58

2023-07-28T10:58

2023-07-28T12:16

специальная военная операция на украине

форум "россия — африка"

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ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема, РФ не уходит от обсуждения этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин."Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" в пятницу.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html

россия

африка

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине Путин: Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине 2023-07-28T10:58 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

форум "россия — африка", в мире, россия, африка, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр