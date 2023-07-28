https://ria.ru/20230728/ukraina-1886788246.html
Путин назвал украинскую проблему острой
Путин назвал украинскую проблему острой - РИА Новости, 28.07.2023
Путин назвал украинскую проблему острой
Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема, РФ не уходит от обсуждения этого вопроса, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:58
2023-07-28T10:58
2023-07-28T12:16
специальная военная операция на украине
форум "россия — африка"
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владимир путин
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема, РФ не уходит от обсуждения этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин."Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" в пятницу.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине
Путин: Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине
2023-07-28T10:58
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "россия — африка", в мире, россия, африка, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Форум "Россия — Африка", В мире, Россия, Африка, Украина, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин назвал украинскую проблему острой
Путин: Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема, РФ не уходит от обсуждения этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" в пятницу.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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