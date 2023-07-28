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Экс-агент MI6 указал, какой мощный удар Россия нанесла США на Украине - РИА Новости, 28.07.2023
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13:32 28.07.2023 (обновлено: 19:24 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/udar-1886842483.html
Экс-агент MI6 указал, какой мощный удар Россия нанесла США на Украине
Экс-агент MI6 указал, какой мощный удар Россия нанесла США на Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Экс-агент MI6 указал, какой мощный удар Россия нанесла США на Украине
Российская армия полностью разоблачила миф о военной мощи США в ходе вооруженного конфликта на Украине, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:32
2023-07-28T19:24
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская армия полностью разоблачила миф о военной мощи США в ходе вооруженного конфликта на Украине, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены. Провал теории, провал реальных действий, отправка украинцев на танках на минные поля&quot;, — указал эксперт.Специалист также отметил, что Запад совершает ошибку, не задумываясь о дальнейших своих шагах на Украине, что показывают сообщения о нехватках боеприпасов.&quot;Задавался ли кто-нибудь вопросом, что будет, если русские победят нас в конфликте на Украине? Каковы будут последствия для Запада? Я в этом сомневаюсь. Они просто берутся за дело с большим энтузиазмом и своей повесткой. А повестка — &quot;мы же Запад, мы не можем проиграть&quot;, — подытожил Крук.Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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в мире, украина, россия, сша, британская разведывательная служба mi6, нато
В мире, Украина, Россия, США, Британская разведывательная служба MI6, НАТО
Экс-агент MI6 указал, какой мощный удар Россия нанесла США на Украине

Экс-агент MI6 Крук: российская армия разрушила миф об американской военной мощи

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская армия полностью разоблачила миф о военной мощи США в ходе вооруженного конфликта на Украине, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены. Провал теории, провал реальных действий, отправка украинцев на танках на минные поля", — указал эксперт.

Специалист также отметил, что Запад совершает ошибку, не задумываясь о дальнейших своих шагах на Украине, что показывают сообщения о нехватках боеприпасов.
«

"Задавался ли кто-нибудь вопросом, что будет, если русские победят нас в конфликте на Украине? Каковы будут последствия для Запада? Я в этом сомневаюсь. Они просто берутся за дело с большим энтузиазмом и своей повесткой. А повестка — "мы же Запад, мы не можем проиграть", — подытожил Крук.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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