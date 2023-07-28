https://ria.ru/20230728/tsar-1886821417.html

Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка

Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка - РИА Новости, 28.07.2023

Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка

Форум "Россия-Африка" стал для стран континента возможностью сопротивляться гегемонии некоторых участников международных отношений, заявил президент ЦАР Фостен... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:33

2023-07-28T12:33

2023-07-28T12:33

в мире

цар

россия

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Форум "Россия-Африка" стал для стран континента возможностью сопротивляться гегемонии некоторых участников международных отношений, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера. "Форум "Россия-Африка", который в этом году содержит также важную гуманитарную составляющую, - для нас возможность сопротивляться гегемонии отдельных участников международных отношений. Мы тем самым в рамках инновационного сотрудничества с Россией ищем практические устойчивые решения для нашей страны и для всего африканского континента" - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/tsar-1886816506.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, цар, россия, санкт-петербург, форум "россия — африка"