Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка
Президент ЦАР назвал форум Россия — Африка возможностью сопротивляться гегемонии в мире
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Форум "Россия-Африка" стал для стран континента возможностью сопротивляться гегемонии некоторых участников международных отношений, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера.
"Форум "Россия-Африка", который в этом году содержит также важную гуманитарную составляющую, - для нас возможность сопротивляться гегемонии отдельных участников международных отношений. Мы тем самым в рамках инновационного сотрудничества с Россией ищем практические устойчивые решения для нашей страны и для всего африканского континента" - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.