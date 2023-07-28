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Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка - РИА Новости, 28.07.2023
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12:33 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/tsar-1886821417.html
Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка
Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка - РИА Новости, 28.07.2023
Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка
Форум "Россия-Африка" стал для стран континента возможностью сопротивляться гегемонии некоторых участников международных отношений, заявил президент ЦАР Фостен... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:33
2023-07-28T12:33
в мире
цар
россия
санкт-петербург
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Форум "Россия-Африка" стал для стран континента возможностью сопротивляться гегемонии некоторых участников международных отношений, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера. "Форум "Россия-Африка", который в этом году содержит также важную гуманитарную составляющую, - для нас возможность сопротивляться гегемонии отдельных участников международных отношений. Мы тем самым в рамках инновационного сотрудничества с Россией ищем практические устойчивые решения для нашей страны и для всего африканского континента" - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, цар, россия, санкт-петербург, форум "россия — африка"
В мире, ЦАР, Россия, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"
Президент ЦАР оценил значение форума Россия — Африка

Президент ЦАР назвал форум Россия — Африка возможностью сопротивляться гегемонии в мире

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Форум "Россия-Африка" стал для стран континента возможностью сопротивляться гегемонии некоторых участников международных отношений, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера.
"Форум "Россия-Африка", который в этом году содержит также важную гуманитарную составляющую, - для нас возможность сопротивляться гегемонии отдельных участников международных отношений. Мы тем самым в рамках инновационного сотрудничества с Россией ищем практические устойчивые решения для нашей страны и для всего африканского континента" - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Вчера, 12:22
 
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