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Минпромторг планирует создать торговую компанию для выхода на рынок Африки

Минпромторг планирует создать торговую компанию для выхода на рынок Африки - РИА Новости, 28.07.2023

Минпромторг планирует создать торговую компанию для выхода на рынок Африки

Минпромторг обсуждает создание единой торговой компании для выхода на рынок Африки, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы ведомства Василий Осьмаков на РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:48

2023-07-28T06:48

2023-07-28T09:33

экономика

африка

россия

санкт-петербург

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Минпромторг обсуждает создание единой торговой компании для выхода на рынок Африки, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы ведомства Василий Осьмаков на полях форума Россия — Африка."Нужно делать российско-африканскую торговую компанию. Чем больше об этом думаем, тем больше понимаем, что Африка — это про комплексный подход… Нужен некий проектный офис государственный по работе с континентом для того, чтобы эта экспансия носила характер не одиночных вещей, а комплексная кооперационная программа такая", — сказал он.Уже сейчас идет работа по актуализации внешнеэкономической деятельности, добавил Осьмаков.Также чиновник отметил, что реализация такого проекта возможна на базе уже имеющихся институтов поддержки экспорта.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

африка

россия

санкт-петербург

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экономика, африка, россия, санкт-петербург, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)