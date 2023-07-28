Минпромторг планирует создать торговую компанию для выхода на рынок Африки

Минпромторг планирует создать единую торговую компанию для выхода на рынок Африки
"Нужно делать российско-африканскую торговую компанию. Чем больше об этом думаем, тем больше понимаем, что Африка — это про комплексный подход… Нужен некий проектный офис государственный по работе с континентом для того, чтобы эта экспансия носила характер не одиночных вещей, а комплексная кооперационная программа такая", — сказал он.
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.