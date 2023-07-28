https://ria.ru/20230728/teatr-1886782505.html

МХТ имени Чехова отправится на гастроли в Японию

МХТ имени Чехова отправится на гастроли в Японию - РИА Новости, 28.07.2023

МХТ имени Чехова отправится на гастроли в Японию

Гастроли в Японии Московского художественного театра имени А.П. Чехова намечены на май 2024 года, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:38

2023-07-28T10:38

2023-07-28T10:38

культура

япония

россия

константин хабенский

геннадий овечко

синдзо абэ

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ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Гастроли в Японии Московского художественного театра имени А.П. Чехова намечены на май 2024 года, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко. "Гастроли в Японии труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова под руководством Константина Хабенского намечены на май 2024 года. В этом году театр празднует свое 125-летие, а на следующий выпадает еще одна памятная дата – 120-летие со дня смерти великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова", –сообщил Овечко.Гастроли могут пройти в рамках фестиваля российской культуры в Японии, который открывается в пятницу. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках программы прошло более 500 мероприятий: концерты, выставки и другие культурные события – во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20230727/filmy-1886743000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

япония, россия, константин хабенский, геннадий овечко, синдзо абэ