https://ria.ru/20230728/teatr-1886782505.html
МХТ имени Чехова отправится на гастроли в Японию
МХТ имени Чехова отправится на гастроли в Японию - РИА Новости, 28.07.2023
МХТ имени Чехова отправится на гастроли в Японию
Гастроли в Японии Московского художественного театра имени А.П. Чехова намечены на май 2024 года, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:38
2023-07-28T10:38
2023-07-28T10:38
культура
япония
россия
константин хабенский
геннадий овечко
синдзо абэ
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ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Гастроли в Японии Московского художественного театра имени А.П. Чехова намечены на май 2024 года, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко. "Гастроли в Японии труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова под руководством Константина Хабенского намечены на май 2024 года. В этом году театр празднует свое 125-летие, а на следующий выпадает еще одна памятная дата – 120-летие со дня смерти великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова", –сообщил Овечко.Гастроли могут пройти в рамках фестиваля российской культуры в Японии, который открывается в пятницу. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках программы прошло более 500 мероприятий: концерты, выставки и другие культурные события – во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, константин хабенский, геннадий овечко, синдзо абэ
Культура, Япония, Россия, Константин Хабенский, Геннадий Овечко, Синдзо Абэ
МХТ имени Чехова отправится на гастроли в Японию
МХТ имени Чехова в мае 2024 года отправится на гастроли в Японию
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Гастроли в Японии Московского художественного театра имени А.П. Чехова намечены на май 2024 года, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко.
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"Гастроли в Японии труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова под руководством Константина Хабенского намечены на май 2024 года. В этом году театр празднует свое 125-летие, а на следующий выпадает еще одна памятная дата – 120-летие со дня смерти великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова", –сообщил Овечко.
Гастроли могут пройти в рамках фестиваля российской культуры в Японии, который открывается в пятницу.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках программы прошло более 500 мероприятий: концерты, выставки и другие культурные события – во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
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