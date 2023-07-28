https://ria.ru/20230728/tatneft-1887314230.html

"Татнефть" готова удовлетворять потребности стран Африки в нефтепереработке

"Татнефть" готова удовлетворять потребности стран Африки в нефтепереработке - РИА Новости, 31.07.2023

"Татнефть" готова удовлетворять потребности стран Африки в нефтепереработке

"Татнефть" готова применить в Африке свои технологии и опыт в строительстве нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ей также интересны проекты в области добычи... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-28T11:40

2023-07-28T11:40

2023-07-31T11:24

экономика

африка

россия

санкт-петербург

танеко

татнефть

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Татнефть" готова применить в Африке свои технологии и опыт в строительстве нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ей также интересны проекты в области добычи нефти и газа, поставках нефтехимии и дизельного топлива, заявил заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев в рамках саммита "Россия - Африка". "Мы все знаем о том, что в странах Африки сегодня существуют потребности в нефтепереработке, существует дефицит моторных топлив... Наша компания - самый современный нефтеперерабатывающий завод. Мы готовы предоставить свои технологии, опыт в строительстве подобного рода объектов и весь спектр инжиниринговых услуг по строительству НПЗ в любой точке мира", - сказал Сюбаев, выступая на сессии "Россия - Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики". "Как нефтяная компания мы готовы рассматривать проекты в области нефтегазодобычи, поставки нефтехимического сырья, дизельного топлива", - добавил он. По словам Сюбаева, для "Татнефти" один из самых главных критериев - возможность выстраивать долгосрочное стратегическое партнерство, включая освоение нефтегазовых месторождений, создание трубопроводных систем, строительство НПЗ, модернизации промышленной инфраструктуры и проекты возобновляемых источников энергии. "Татнефть" - одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведёт основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886980884.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html

африка

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, африка, россия, санкт-петербург, танеко, татнефть, форум "россия — африка"