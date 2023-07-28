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"Татнефть" готова удовлетворять потребности стран Африки в нефтепереработке - РИА Новости, 31.07.2023
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11:40 28.07.2023 (обновлено: 11:24 31.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tatneft-1887314230.html
"Татнефть" готова удовлетворять потребности стран Африки в нефтепереработке
"Татнефть" готова удовлетворять потребности стран Африки в нефтепереработке - РИА Новости, 31.07.2023
"Татнефть" готова удовлетворять потребности стран Африки в нефтепереработке
"Татнефть" готова применить в Африке свои технологии и опыт в строительстве нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ей также интересны проекты в области добычи... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-28T11:40
2023-07-31T11:24
экономика
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россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Татнефть" готова применить в Африке свои технологии и опыт в строительстве нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ей также интересны проекты в области добычи нефти и газа, поставках нефтехимии и дизельного топлива, заявил заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев в рамках саммита "Россия - Африка". "Мы все знаем о том, что в странах Африки сегодня существуют потребности в нефтепереработке, существует дефицит моторных топлив... Наша компания - самый современный нефтеперерабатывающий завод. Мы готовы предоставить свои технологии, опыт в строительстве подобного рода объектов и весь спектр инжиниринговых услуг по строительству НПЗ в любой точке мира", - сказал Сюбаев, выступая на сессии "Россия - Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики". "Как нефтяная компания мы готовы рассматривать проекты в области нефтегазодобычи, поставки нефтехимического сырья, дизельного топлива", - добавил он. По словам Сюбаева, для "Татнефти" один из самых главных критериев - возможность выстраивать долгосрочное стратегическое партнерство, включая освоение нефтегазовых месторождений, создание трубопроводных систем, строительство НПЗ, модернизации промышленной инфраструктуры и проекты возобновляемых источников энергии. "Татнефть" - одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведёт основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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экономика, африка, россия, санкт-петербург, танеко, татнефть, форум "россия — африка"
Экономика, Африка, Россия, Санкт-Петербург, ТАНЕКО, Татнефть, Форум "Россия — Африка"
"Татнефть" готова удовлетворять потребности стран Африки в нефтепереработке

"Татнефть" готова применить в Африке свои технологии и опыт в строительстве НПЗ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Татнефть" готова применить в Африке свои технологии и опыт в строительстве нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ей также интересны проекты в области добычи нефти и газа, поставках нефтехимии и дизельного топлива, заявил заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев в рамках саммита "Россия - Африка".
"Мы все знаем о том, что в странах Африки сегодня существуют потребности в нефтепереработке, существует дефицит моторных топлив... Наша компания - самый современный нефтеперерабатывающий завод. Мы готовы предоставить свои технологии, опыт в строительстве подобного рода объектов и весь спектр инжиниринговых услуг по строительству НПЗ в любой точке мира", - сказал Сюбаев, выступая на сессии "Россия - Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия и Африка обсудили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых
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"Как нефтяная компания мы готовы рассматривать проекты в области нефтегазодобычи, поставки нефтехимического сырья, дизельного топлива", - добавил он.
По словам Сюбаева, для "Татнефти" один из самых главных критериев - возможность выстраивать долгосрочное стратегическое партнерство, включая освоение нефтегазовых месторождений, создание трубопроводных систем, строительство НПЗ, модернизации промышленной инфраструктуры и проекты возобновляемых источников энергии.
"Татнефть" - одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведёт основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия–Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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ЭкономикаАфрикаРоссияСанкт-ПетербургТАНЕКОТатнефтьФорум "Россия — Африка"
 
 
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