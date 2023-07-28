Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки
Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки в сфере АПК
Посев риса. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана разработает "дорожную карту" сотрудничества со странами Африки в сфере агропромышленного комплекса с учетом современной логистики, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках проходящего в Санкт-Петербурге экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" встретился с представителями африканских стран. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере АПК, продовольственной безопасности.
«
"У этих стран есть потребность в продовольствии, зерне, продукции длительного хранения, которую мы производим. Безусловно, есть необходимость в обучении и подготовке студентов этих стран по сельскохозяйственным направлениям… Рустам Минниханов дал поручения усилить работу, сформировать рабочие группы, а также делегации от Татарстана во главе с профильными министрами", - цитирует пресс-служба слова заместителя премьер-министра Татарстана - министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова по итогам встреч.
По информации министра, будут организованы поездки в те страны Африканского континента, которые интересны республике для взаимодействия.
"Конечно же, вопрос номер один – это вопрос логистики. Африканский континент большой. Есть страны, которые находятся ближе, например, Египет, есть те, которые расположены дальше. В любом случае эта работа будет проделана. В ближайшее время мы сформируем "дорожную карту" и начнем в соответствии с ней работать", - добавил Зяббаров.
Глава Минсельхоза Татарстана отметил, что республика уже успешно взаимодействует с Египтом, куда поставляет зерно. "В текущем году работа приостановилась из-за логистики. Но мы уверены, что нарастим обороты, потому что это потенциально интересная территория для сбыта", - сказал он.