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Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки - РИА Новости, 28.07.2023
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08:54 28.07.2023 (обновлено: 08:55 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tatarstan-1886765579.html
Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки
Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки - РИА Новости, 28.07.2023
Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана разработает "дорожную карту" сотрудничества со странами Африки в сфере агропромышленного комплекса... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:54
2023-07-28T08:55
республика татарстан
африка
египет
санкт-петербург
рустам минниханов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
форум "россия — африка"
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КАЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана разработает "дорожную карту" сотрудничества со странами Африки в сфере агропромышленного комплекса с учетом современной логистики, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках проходящего в Санкт-Петербурге экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" встретился с представителями африканских стран. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере АПК, продовольственной безопасности. "У этих стран есть потребность в продовольствии, зерне, продукции длительного хранения, которую мы производим. Безусловно, есть необходимость в обучении и подготовке студентов этих стран по сельскохозяйственным направлениям… Рустам Минниханов дал поручения усилить работу, сформировать рабочие группы, а также делегации от Татарстана во главе с профильными министрами", - цитирует пресс-служба слова заместителя премьер-министра Татарстана - министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова по итогам встреч. По информации министра, будут организованы поездки в те страны Африканского континента, которые интересны республике для взаимодействия. "Конечно же, вопрос номер один – это вопрос логистики. Африканский континент большой. Есть страны, которые находятся ближе, например, Египет, есть те, которые расположены дальше. В любом случае эта работа будет проделана. В ближайшее время мы сформируем "дорожную карту" и начнем в соответствии с ней работать", - добавил Зяббаров. Глава Минсельхоза Татарстана отметил, что республика уже успешно взаимодействует с Египтом, куда поставляет зерно. "В текущем году работа приостановилась из-за логистики. Но мы уверены, что нарастим обороты, потому что это потенциально интересная территория для сбыта", - сказал он.
https://ria.ru/20230728/afrika-1886750301.html
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африка, египет, санкт-петербург, рустам минниханов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), форум "россия — африка"
Республика Татарстан, Африка, Египет, Санкт-Петербург, Рустам Минниханов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Форум "Россия — Африка"
Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки

Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки в сфере АПК

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосев риса
Посев риса - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КАЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана разработает "дорожную карту" сотрудничества со странами Африки в сфере агропромышленного комплекса с учетом современной логистики, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках проходящего в Санкт-Петербурге экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" встретился с представителями африканских стран. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере АПК, продовольственной безопасности.
«
"У этих стран есть потребность в продовольствии, зерне, продукции длительного хранения, которую мы производим. Безусловно, есть необходимость в обучении и подготовке студентов этих стран по сельскохозяйственным направлениям… Рустам Минниханов дал поручения усилить работу, сформировать рабочие группы, а также делегации от Татарстана во главе с профильными министрами", - цитирует пресс-служба слова заместителя премьер-министра Татарстана - министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова по итогам встреч.
По информации министра, будут организованы поездки в те страны Африканского континента, которые интересны республике для взаимодействия.
"Конечно же, вопрос номер один – это вопрос логистики. Африканский континент большой. Есть страны, которые находятся ближе, например, Египет, есть те, которые расположены дальше. В любом случае эта работа будет проделана. В ближайшее время мы сформируем "дорожную карту" и начнем в соответствии с ней работать", - добавил Зяббаров.
Глава Минсельхоза Татарстана отметил, что республика уже успешно взаимодействует с Египтом, куда поставляет зерно. "В текущем году работа приостановилась из-за логистики. Но мы уверены, что нарастим обороты, потому что это потенциально интересная территория для сбыта", - сказал он.
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Республика ТатарстанАфрикаЕгипетСанкт-ПетербургРустам МиннихановМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Форум "Россия — Африка"
 
 
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