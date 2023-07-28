https://ria.ru/20230728/tatarstan-1886765579.html

Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки

Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки - РИА Новости, 28.07.2023

Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана разработает "дорожную карту" сотрудничества со странами Африки в сфере агропромышленного комплекса... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:54

2023-07-28T08:54

2023-07-28T08:55

республика татарстан

африка

египет

санкт-петербург

рустам минниханов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872200727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f99f739d41e07119015e86a745909e6.jpg

КАЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана разработает "дорожную карту" сотрудничества со странами Африки в сфере агропромышленного комплекса с учетом современной логистики, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках проходящего в Санкт-Петербурге экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" встретился с представителями африканских стран. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере АПК, продовольственной безопасности. "У этих стран есть потребность в продовольствии, зерне, продукции длительного хранения, которую мы производим. Безусловно, есть необходимость в обучении и подготовке студентов этих стран по сельскохозяйственным направлениям… Рустам Минниханов дал поручения усилить работу, сформировать рабочие группы, а также делегации от Татарстана во главе с профильными министрами", - цитирует пресс-служба слова заместителя премьер-министра Татарстана - министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова по итогам встреч. По информации министра, будут организованы поездки в те страны Африканского континента, которые интересны республике для взаимодействия. "Конечно же, вопрос номер один – это вопрос логистики. Африканский континент большой. Есть страны, которые находятся ближе, например, Египет, есть те, которые расположены дальше. В любом случае эта работа будет проделана. В ближайшее время мы сформируем "дорожную карту" и начнем в соответствии с ней работать", - добавил Зяббаров. Глава Минсельхоза Татарстана отметил, что республика уже успешно взаимодействует с Египтом, куда поставляет зерно. "В текущем году работа приостановилась из-за логистики. Но мы уверены, что нарастим обороты, потому что это потенциально интересная территория для сбыта", - сказал он.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886750301.html

африка

египет

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

африка, египет, санкт-петербург, рустам минниханов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), форум "россия — африка"