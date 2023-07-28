https://ria.ru/20230728/taganrog-1886959520.html

В Минздраве уточнили данные по пострадавшим при теракте в Таганроге

В Минздраве уточнили данные по пострадавшим при теракте в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023

В Минздраве уточнили данные по пострадавшим при теракте в Таганроге

Четырнадцать человек пострадали в Таганроге, где произошел теракт, семь доставляются в медучреждения, еще семи пострадавшим госпитализация не потребовалась,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:24

2023-07-28T18:24

2023-07-28T18:37

россия

взрыв в таганроге

здоровье - общество

происшествия

василий голубев

таганрог

ростовская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в Таганроге, где произошел теракт, семь доставляются в медучреждения, еще семи пострадавшим госпитализация не потребовалась, сообщается в телеграм-канале Минздрава России."По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой (помощи - ред.) доставляются в медицинские учреждения региона. Еще семи пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не понадобилась", - говорится в сообщении.Специалисты оказывают необходимую помощь. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медпомощи, уточнили в министерстве.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет.

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россия, взрыв в таганроге, здоровье - общество, происшествия, василий голубев, таганрог, ростовская область