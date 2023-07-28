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Российский военный рассказал, что у натовской техники ВСУ нет защиты
Российский военный рассказал, что у натовской техники ВСУ нет защиты - РИА Новости, 28.07.2023
Российский военный рассказал, что у натовской техники ВСУ нет защиты
Командир подразделения разведки Вооруженных сил РФ с позывным "Шума" рассказал журналистам, что техника украинских боевиков не имеет защиты, аналогичной той,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:47
2023-07-28T22:47
2023-07-28T23:16
специальная военная операция на украине
технологии
россия
киев
сергей шойгу
нато
т-90
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июл РИА Новости. Командир подразделения разведки Вооруженных сил РФ с позывным "Шума" рассказал журналистам, что техника украинских боевиков не имеет защиты, аналогичной той, которая используется в танках Т-90, легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ. "Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники… Что могу сказать. Техника легко пробивается. Наблюдал работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно - танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко", - рассказал "Шума". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, киев, сергей шойгу, нато, т-90, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Киев, Сергей Шойгу, НАТО, Т-90, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский военный рассказал, что у натовской техники ВСУ нет защиты
Командир подразделения ВС России: натовская техника ВСУ не имеет защиты, как у танков Т-90