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Российский военный рассказал, что у натовской техники ВСУ нет защиты

Российский военный рассказал, что у натовской техники ВСУ нет защиты - РИА Новости, 28.07.2023

Российский военный рассказал, что у натовской техники ВСУ нет защиты

Командир подразделения разведки Вооруженных сил РФ с позывным "Шума" рассказал журналистам, что техника украинских боевиков не имеет защиты, аналогичной той,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T22:47

2023-07-28T22:47

2023-07-28T23:16

специальная военная операция на украине

технологии

россия

киев

сергей шойгу

нато

т-90

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июл РИА Новости. Командир подразделения разведки Вооруженных сил РФ с позывным "Шума" рассказал журналистам, что техника украинских боевиков не имеет защиты, аналогичной той, которая используется в танках Т-90, легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ. "Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники… Что могу сказать. Техника легко пробивается. Наблюдал работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно - танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко", - рассказал "Шума". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

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киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, киев, сергей шойгу, нато, т-90, украина, вооруженные силы украины