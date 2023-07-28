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Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии миллиарды евро - РИА Новости, 28.07.2023
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15:01 28.07.2023 (обновлено: 15:02 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sredstva-1886868843.html
Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии миллиарды евро
Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии миллиарды евро - РИА Новости, 28.07.2023
Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии миллиарды евро
Будапешт задается вопросом, не были ли причитающиеся Венгрии средства ЕС потрачены на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:01
2023-07-28T15:02
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
украина
будапешт
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Будапешт задается вопросом, не были ли причитающиеся Венгрии средства ЕС потрачены на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава венгерского правительства напомнил, что в Еврокомиссии "в середине срока действия плана семилетнего бюджета ЕС" предложили увеличить бюджет еще на десятки миллиардов евро, 50 из которых планируется направить Украине. "Тем временем ЕС не может выполнить обязательства перед странами-членами, такая ситуация с Венгрией. ЕС нам должен. Возможно, слушатели не знают, всем странам-членам каждый год надо платить в общий бюджет ЕС, мы заплатили, выполнили наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти. Так что нам должны. По моему пониманию, нам должны огромное количество денег", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, ЕС должен выделить Будапешту около двух миллиардов евро на строительство заграждения и охрану границы от нелегальных мигрантов, столько же на повышение зарплат венгерским учителям, а также обеспечить доступ к средствам из Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса. "Мы не без оснований поднимаем вопрос, не о том ли идёт речь, что перед нами в долгу, потому что причитающиеся нам деньги потратили на что-то другое, скажем, на Украину. И на этот вопрос сейчас нет ответа", - отметил Орбан. На вопрос ведущего, может ли Венгрия заблокировать изменение бюджета ЕС, пока ей не вернут причитающиеся средства, Орбан ответил, что "это было бы очень недружественное заявление", поскольку в ЕС существует "очень разумное правило", что "не связанные друг с другом дела нельзя увязывать вместе", потому что это "некрасиво, неправильно и даже на грани законности". "Но случаются совпадения во времени. В прошлый раз случилось так, что решения, требующие единогласной поддержки, совпали по времени с решениями о венгерских деньгах. Если так выстраиваются переговоры, то, конечно, надо учитывать совпадение во времени", - сказал венгерский премьер. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
https://ria.ru/20230728/pomosch-1886864828.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, украина, будапешт
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Будапешт
Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии миллиарды евро

Орбан: ЕС должен Венгрии миллиарды евро, Будапешт боится, что их потратили на Украину

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Будапешт задается вопросом, не были ли причитающиеся Венгрии средства ЕС потрачены на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава венгерского правительства напомнил, что в Еврокомиссии "в середине срока действия плана семилетнего бюджета ЕС" предложили увеличить бюджет еще на десятки миллиардов евро, 50 из которых планируется направить Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Вчера, 14:44
«
"Тем временем ЕС не может выполнить обязательства перед странами-членами, такая ситуация с Венгрией. ЕС нам должен. Возможно, слушатели не знают, всем странам-членам каждый год надо платить в общий бюджет ЕС, мы заплатили, выполнили наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти. Так что нам должны. По моему пониманию, нам должны огромное количество денег", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, ЕС должен выделить Будапешту около двух миллиардов евро на строительство заграждения и охрану границы от нелегальных мигрантов, столько же на повышение зарплат венгерским учителям, а также обеспечить доступ к средствам из Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса.
«
"Мы не без оснований поднимаем вопрос, не о том ли идёт речь, что перед нами в долгу, потому что причитающиеся нам деньги потратили на что-то другое, скажем, на Украину. И на этот вопрос сейчас нет ответа", - отметил Орбан.
На вопрос ведущего, может ли Венгрия заблокировать изменение бюджета ЕС, пока ей не вернут причитающиеся средства, Орбан ответил, что "это было бы очень недружественное заявление", поскольку в ЕС существует "очень разумное правило", что "не связанные друг с другом дела нельзя увязывать вместе", потому что это "некрасиво, неправильно и даже на грани законности".
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«
"Но случаются совпадения во времени. В прошлый раз случилось так, что решения, требующие единогласной поддержки, совпали по времени с решениями о венгерских деньгах. Если так выстраиваются переговоры, то, конечно, надо учитывать совпадение во времени", - сказал венгерский премьер.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
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Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан
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В миреВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенУкраинаБудапешт
 
 
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