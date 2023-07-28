Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии миллиарды евро
Орбан: ЕС должен Венгрии миллиарды евро, Будапешт боится, что их потратили на Украину
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Будапешт задается вопросом, не были ли причитающиеся Венгрии средства ЕС потрачены на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава венгерского правительства напомнил, что в Еврокомиссии "в середине срока действия плана семилетнего бюджета ЕС" предложили увеличить бюджет еще на десятки миллиардов евро, 50 из которых планируется направить Украине.
«
"Тем временем ЕС не может выполнить обязательства перед странами-членами, такая ситуация с Венгрией. ЕС нам должен. Возможно, слушатели не знают, всем странам-членам каждый год надо платить в общий бюджет ЕС, мы заплатили, выполнили наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти. Так что нам должны. По моему пониманию, нам должны огромное количество денег", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, ЕС должен выделить Будапешту около двух миллиардов евро на строительство заграждения и охрану границы от нелегальных мигрантов, столько же на повышение зарплат венгерским учителям, а также обеспечить доступ к средствам из Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса.
«
"Мы не без оснований поднимаем вопрос, не о том ли идёт речь, что перед нами в долгу, потому что причитающиеся нам деньги потратили на что-то другое, скажем, на Украину. И на этот вопрос сейчас нет ответа", - отметил Орбан.
На вопрос ведущего, может ли Венгрия заблокировать изменение бюджета ЕС, пока ей не вернут причитающиеся средства, Орбан ответил, что "это было бы очень недружественное заявление", поскольку в ЕС существует "очень разумное правило", что "не связанные друг с другом дела нельзя увязывать вместе", потому что это "некрасиво, неправильно и даже на грани законности".
«
"Но случаются совпадения во времени. В прошлый раз случилось так, что решения, требующие единогласной поддержки, совпали по времени с решениями о венгерских деньгах. Если так выстраиваются переговоры, то, конечно, надо учитывать совпадение во времени", - сказал венгерский премьер.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.