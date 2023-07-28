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Марочко рассказал о неэффективности ПВО ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886759798.html
Марочко рассказал о неэффективности ПВО ВСУ на Луганском направлении
Марочко рассказал о неэффективности ПВО ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
Марочко рассказал о неэффективности ПВО ВСУ на Луганском направлении
Украинская ПВО за прошедшую неделю не смогла поразить ни одной цели на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T07:37
2023-07-28T07:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Украинская ПВО за прошедшую неделю не смогла поразить ни одной цели на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю при отражении атак наших военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными западом образцами комплексов", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что, наоборот, любые попытки нанести удары по воздушным целям как из ПЗРК, так и стационарных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.
https://ria.ru/20230728/solntsepek-1886754944.html
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луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко рассказал о неэффективности ПВО ВСУ на Луганском направлении

Марочко: украинская ПВО показала неэффективность на Луганском участке фронта

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Украинская ПВО за прошедшую неделю не смогла поразить ни одной цели на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшую неделю при отражении атак наших военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными западом образцами комплексов", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что, наоборот, любые попытки нанести удары по воздушным целям как из ПЗРК, так и стационарных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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05:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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