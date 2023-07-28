https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886659243.html

"Все случилось после боя". С чем столкнулся онкобольной доброволец

"Все случилось после боя". С чем столкнулся онкобольной доброволец - РИА Новости, 28.07.2023

"Все случилось после боя". С чем столкнулся онкобольной доброволец

Боец из Дагестана Эльдар Бабаев воюет на два фронта. На одном ему противостоят ВСУ. На другом — лейкоз. О том, что помогает преодолевать трудности, — в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:08

надежные люди

северный кавказ

здоровье - общество

дербент

владивосток

спецоперация

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Боец из Дагестана Эльдар Бабаев воюет на два фронта. На одном ему противостоят ВСУ. На другом — лейкоз. О том, что помогает преодолевать трудности, — в материале РИА Новости."Сменил позывной"В нулевых он служил во внутренних войсках МВД во Владивостоке. Затем перешел в спецроту ППС. Регулярно ездил в командировки на Северный Кавказ."Уволившись из полиции, вернулся домой, в Дербент, — рассказывает боец. — Работал сварщиком, но с деньгами было туго. Вновь отправился на Дальний Восток в надежде восстановиться на службе. Пока собирал документы, позвонили знакомые ребята и предложили вступить в луганское добровольческое формирование "Рысь".После подготовки его перевели на одно из самых сложных направлений — Харьковское. Назначили командиром разведывательно-штурмового взвода. Воевал под Купянском, Изюмом, в так называемом Шервудском лесу."Как сейчас помню: была Пасха, 27 апреля, — говорит Эльдар. — Мы выбили вэсэушников из одной деревни, заняли ангары и сразу попали под плотный минометный обстрел. Многих ранило, их пришлось срочно эвакуировать. Один до больницы не дотянул, а я тогда, видимо, очень сильно перенервничал за своих парней".На следующий день сослуживцы обратили внимание на необычно бледное лицо взводного. Тот лишь отмахнулся: мол, скоро пройдет. Однако спустя две недели ничего не изменилось, а сам разведчик все сильнее чувствовал слабость. Бойцы уже настояли на обследовании в Луганске.Обратился сразу в две клиники: государственную и частную. Вскоре в обеих поставили диагноз: рак крови."В больнице сказали, что надо срочно ехать в Москву на лечение. Даже назвали срок — не больше пяти дней, иначе умру, — вспоминает Бабаев. — А ведь раньше никаких проблем со здоровьем у меня не было, все военно-врачебные комиссии проходил спокойно".После этого Эльдар сменил позывной. "В "Рыси" я решил, что хочу стать бедой для противника, потому так и назвался, — объясняет он. — Затем, когда выявили болезнь, понял, что надо преодолеть недуг. Добавил к позывному приставку "по". И стал Победой".Возвращение на фронтВ столице Эльдар по рекомендации медиков направился в военный госпиталь имени Бурденко. Но не доехал: потерял сознание в метро. Отвезли в тринадцатую больницу.Спустя некоторое время вновь загремел в реанимацию — в клинику Баумана."Спасибо врачам: все грамотно сделали и затем транспортировали в Бурденко, но не как военнослужащего, а по полису обязательного медицинского страхования", — уточняет боец.Там объяснили, что причиной лейкоза может быть либо облучение радиацией, либо сильный стресс.В военном госпитале доброволец все лето проходил химиотерапию. Осенью выписали со второй группой инвалидности. Тем не менее Бабаев хотел вернуться на фронт. В военкомате Дербента отказали.И он поехал сразу в часть, где служил. С ним все же подписали контракт на полгода."Осенью, когда жара спала, со здоровьем стало полегче. Готов я был, конечно, не на все сто, но на 80-90 процентов точно", — уверяет боец.Дорогие лекарстваЗа шесть месяцев он побывал в самых горячих местах: под Угледаром, Кременной и Соледаром. Командование повысило его до замкомандира роты.Кроме постоянных штурмов и обстрелов, Бабаев столкнулся еще с одной проблемой. В зоне боевых действий очень сложно достать нужные лекарства. Прежде всего — иманитиб. Помогли волонтеры — привезли на передовую.Контракт тем временем закончился. И лечащий врач как раз сообщил, что нужна пересадка костного мозга."В конце мая я сдал анализы, но организм оказался не готов к операции, — объясняет Эльдар. — Поэтому вместо иматиниба мне выписали дазатиниб, а тот дорогой: от 70 до 120 тысяч рублей на месяц. Обратился за помощью в Минздрав Дагестана и к главе республики — мне, как инвалиду, положено бесплатно. Пока результата нет". Сейчас боец проходит очередное обследование. Надеется, что скоро сделают операцию. Торопится: собирается осенью вернуться на фронт."Вообще, я поеду туда в любом случае, — добавляет доброволец. — Родные, конечно, против. Думали, с инвалидностью я наконец успокоюсь. Однако другого варианта для себя не вижу".Помочь бойцу победить болезнь можно переводом по реквизитам: 2202 2005 5304 5244, Сбербанк. Получатель: Эльдар Илахеддинович Б.

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1875823666.html

https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html

https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

северный кавказ, здоровье - общество, дербент, владивосток, спецоперация