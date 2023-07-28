https://ria.ru/20230728/spasenie-1886895974.html

"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского

"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского - РИА Новости, 28.07.2023

"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского

После провала контрнаступления у президента Украины Владимира Зеленского теперь есть только один вариант спасения – переговоры с Россией, пишет журнал Time. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:31

2023-07-28T16:31

2023-07-28T16:31

в мире

россия

украина

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. После провала контрнаступления у президента Украины Владимира Зеленского теперь есть только один вариант спасения – переговоры с Россией, пишет журнал Time."Перекладывание вины за этот провал уже началось. Все чаще украинские политики открыто обвиняют Запад в том, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов. Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу", — говорится в материале.Как отмечают журналисты, украинское контрнаступление обернулось провалом, и теперь необходим "план Б", чтобы спасти Украину и ее армию от полного разгрома, но если киевский режим решит продолжать воевать с Россией, его ждет та же участь, что и нацистскую Германию во время Курской битвы в 1943 году.Единственным решением для украинского лидера будет вступление в переговоры с Москвой и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия, при этом отказавшись от претензий на контролируемую Россией территорию.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230728/prikaz-1886863126.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато