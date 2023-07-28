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"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского - РИА Новости, 28.07.2023
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16:31 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/spasenie-1886895974.html
"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского
"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского - РИА Новости, 28.07.2023
"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского
После провала контрнаступления у президента Украины Владимира Зеленского теперь есть только один вариант спасения – переговоры с Россией, пишет журнал Time. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:31
2023-07-28T16:31
в мире
россия
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. После провала контрнаступления у президента Украины Владимира Зеленского теперь есть только один вариант спасения – переговоры с Россией, пишет журнал Time.&quot;Перекладывание вины за этот провал уже началось. Все чаще украинские политики открыто обвиняют Запад в том, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов. Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу&quot;, — говорится в материале.Как отмечают журналисты, украинское контрнаступление обернулось провалом, и теперь необходим "план Б", чтобы спасти Украину и ее армию от полного разгрома, но если киевский режим решит продолжать воевать с Россией, его ждет та же участь, что и нацистскую Германию во время Курской битвы в 1943 году.Единственным решением для украинского лидера будет вступление в переговоры с Москвой и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия, при этом отказавшись от претензий на контролируемую Россией территорию.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
https://ria.ru/20230728/prikaz-1886863126.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского

Time: для Зеленского останутся только переговоры после провала контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. После провала контрнаступления у президента Украины Владимира Зеленского теперь есть только один вариант спасения – переговоры с Россией, пишет журнал Time.
«

"Перекладывание вины за этот провал уже началось. Все чаще украинские политики открыто обвиняют Запад в том, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов. Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу", — говорится в материале.

Как отмечают журналисты, украинское контрнаступление обернулось провалом, и теперь необходим "план Б", чтобы спасти Украину и ее армию от полного разгрома, но если киевский режим решит продолжать воевать с Россией, его ждет та же участь, что и нацистскую Германию во время Курской битвы в 1943 году.
Единственным решением для украинского лидера будет вступление в переговоры с Москвой и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия, при этом отказавшись от претензий на контролируемую Россией территорию.
Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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