"План Б". В США назвали единственный вариант спасения для Зеленского
Time: для Зеленского останутся только переговоры после провала контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. После провала контрнаступления у президента Украины Владимира Зеленского теперь есть только один вариант спасения – переговоры с Россией, пишет журнал Time.
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"Перекладывание вины за этот провал уже началось. Все чаще украинские политики открыто обвиняют Запад в том, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов. Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу", — говорится в материале.
Как отмечают журналисты, украинское контрнаступление обернулось провалом, и теперь необходим "план Б", чтобы спасти Украину и ее армию от полного разгрома, но если киевский режим решит продолжать воевать с Россией, его ждет та же участь, что и нацистскую Германию во время Курской битвы в 1943 году.
Единственным решением для украинского лидера будет вступление в переговоры с Москвой и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия, при этом отказавшись от претензий на контролируемую Россией территорию.
Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.