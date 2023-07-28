https://ria.ru/20230728/sovet-1886869944.html
Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов
Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов - РИА Новости, 28.07.2023
Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов
Необходимо создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать законодательную базу в новых субъектах РФ, заявила... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:04
2023-07-28T15:04
2023-07-28T15:04
политика
россия
украина
луганская народная республика
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимо создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать законодательную базу в новых субъектах РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Учитывая тот опыт и уникальные компетенции, которые сегодня есть у нашей палаты, считаю целесообразным создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать формирование региональной законодательной и нормативной базы в четырёх новых субъектах Федерации, оказывать необходимую помощь, внедрять лучшие, уже оправдавшие себя региональные практики", - сказала она в ходе последнего пленарного заседания весенней сессии. Матвиенко также пообещала проинформировать президента РФ Владимира Путина об этой инициативе. Матвиенко поручила первому вице-спикер СФ Андрею Яцкину возглавить этот Совет, "подготовить положение о его работе, состав и обеспечить, начиная с первого октября, эффективную работу". "К сожалению, в течение последних 30 лет в составе Украины никто, по сути, не занимался развитием этих регионов, и мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им соответствовать высоким стандартам, которые приняты в нашей стране", - заключила парламентарий. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html
https://ria.ru/20230721/oms-1885458326.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов
Матвиенко предложила создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимо создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать законодательную базу в новых субъектах РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Учитывая тот опыт и уникальные компетенции, которые сегодня есть у нашей палаты, считаю целесообразным создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать формирование региональной законодательной и нормативной базы в четырёх новых субъектах Федерации, оказывать необходимую помощь, внедрять лучшие, уже оправдавшие себя региональные практики", - сказала она в ходе последнего пленарного заседания весенней сессии.
Сенатор заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в новых регионах
Матвиенко также пообещала проинформировать президента РФ Владимира Путина
об этой инициативе.
Матвиенко поручила первому вице-спикер СФ Андрею Яцкину возглавить этот Совет, "подготовить положение о его работе, состав и обеспечить, начиная с первого октября, эффективную работу".
"К сожалению, в течение последних 30 лет в составе Украины
никто, по сути, не занимался развитием этих регионов, и мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им соответствовать высоким стандартам, которые приняты в нашей стране", - заключила парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области
. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
В новых регионах выдали более 700 тысяч полисов ОМС