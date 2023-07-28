https://ria.ru/20230728/sovet-1886869944.html

Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов

Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов - РИА Новости, 28.07.2023

Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов

Необходимо создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать законодательную базу в новых субъектах РФ, заявила... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:04

2023-07-28T15:04

2023-07-28T15:04

политика

россия

украина

луганская народная республика

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимо создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать законодательную базу в новых субъектах РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Учитывая тот опыт и уникальные компетенции, которые сегодня есть у нашей палаты, считаю целесообразным создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать формирование региональной законодательной и нормативной базы в четырёх новых субъектах Федерации, оказывать необходимую помощь, внедрять лучшие, уже оправдавшие себя региональные практики", - сказала она в ходе последнего пленарного заседания весенней сессии. Матвиенко также пообещала проинформировать президента РФ Владимира Путина об этой инициативе. Матвиенко поручила первому вице-спикер СФ Андрею Яцкину возглавить этот Совет, "подготовить положение о его работе, состав и обеспечить, начиная с первого октября, эффективную работу". "К сожалению, в течение последних 30 лет в составе Украины никто, по сути, не занимался развитием этих регионов, и мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им соответствовать высоким стандартам, которые приняты в нашей стране", - заключила парламентарий. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html

https://ria.ru/20230721/oms-1885458326.html

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украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф