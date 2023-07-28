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Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны - РИА Новости, 28.07.2023
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15:56 28.07.2023 (обновлено: 16:00 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886881665.html
Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны - РИА Новости, 28.07.2023
Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
Мали намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности на фоне решения СБ ООН свернуть свою миссию до конца года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:56
2023-07-28T16:00
в мире
мали
россия
санкт-петербург
абдулай диоп
сергей лавров
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Мали намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности на фоне решения СБ ООН свернуть свою миссию до конца года, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп на полях саммита Россия-Африка."Мали уже готова взять на себя свои суверенные миссии, и мы работаем с Россией. Естественно, мы собираемся укреплять наше сотрудничество с Россией, а также со всеми партнерами, которые искренни и уважают видение малийских властей и суверенитет Мали", - отметил Диоп.Министр выразил уверенность, что решение приостановить работу миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) не повлияет на уровень безопасности."Мы уверены в нашей способности защитить нашу страну", - заключил он.Совет безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата МИНУСМА. Контингент ООН должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.Работающая в Мали МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, мали, россия, санкт-петербург, абдулай диоп, сергей лавров, экономика, форум "россия — африка"
В мире, Мали, Россия, Санкт-Петербург, Абдулай Диоп, Сергей Лавров, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны

Глава МИД Диоп заявил о намерении Мали развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия - Африка"
Участники форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Мали намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности на фоне решения СБ ООН свернуть свою миссию до конца года, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп на полях саммита Россия-Африка.
"Мали уже готова взять на себя свои суверенные миссии, и мы работаем с Россией. Естественно, мы собираемся укреплять наше сотрудничество с Россией, а также со всеми партнерами, которые искренни и уважают видение малийских властей и суверенитет Мали", - отметил Диоп.
Саммит Россия — Африка. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

Абдельазиз Мессауди, Международная ассоциация Друзья Крыма и Ноур Нада Салем, Международная ассоциация Друзья Крыма на стенде радио Sputnik

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

28 июля 2023. Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Состоялось пленарное заседание.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сегодня в Северной столице идет дождь.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Подписано множество соглашений и меморандумов.

Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

Сессия: Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

Участники сессии: Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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15 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ожидается принятие итоговой декларации.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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16 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Стенд РИА Новости на II Cаммите и форуме Россия - Африка

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 18

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 18

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 18

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 18

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 18

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 18

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 18

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 18

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 18

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 18

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 18

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 18

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
16 из 18

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
Министр выразил уверенность, что решение приостановить работу миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) не повлияет на уровень безопасности.
"Мы уверены в нашей способности защитить нашу страну", - заключил он.
Совет безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата МИНУСМА. Контингент ООН должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
Работающая в Мали МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.
Торговля России со странами Африки
27 июля, 08:00
Инфографика
Торговля России со странами АфрикиПосмотреть
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
26 июля, 08:00
 
В миреМалиРоссияСанкт-ПетербургАбдулай ДиопСергей ЛавровЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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