https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886881665.html
Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны - РИА Новости, 28.07.2023
Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
Мали намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности на фоне решения СБ ООН свернуть свою миссию до конца года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:56
2023-07-28T15:56
2023-07-28T16:00
в мире
мали
россия
санкт-петербург
абдулай диоп
сергей лавров
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Мали намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности на фоне решения СБ ООН свернуть свою миссию до конца года, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп на полях саммита Россия-Африка."Мали уже готова взять на себя свои суверенные миссии, и мы работаем с Россией. Естественно, мы собираемся укреплять наше сотрудничество с Россией, а также со всеми партнерами, которые искренни и уважают видение малийских властей и суверенитет Мали", - отметил Диоп.Министр выразил уверенность, что решение приостановить работу миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) не повлияет на уровень безопасности."Мы уверены в нашей способности защитить нашу страну", - заключил он.Совет безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата МИНУСМА. Контингент ООН должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.Работающая в Мали МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мали, россия, санкт-петербург, абдулай диоп, сергей лавров, экономика, форум "россия — африка"
В мире, Мали, Россия, Санкт-Петербург, Абдулай Диоп, Сергей Лавров, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
Глава МИД Диоп заявил о намерении Мали развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Мали намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности на фоне решения СБ ООН свернуть свою миссию до конца года, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп на полях саммита Россия-Африка.
"Мали уже готова взять на себя свои суверенные миссии, и мы работаем с Россией. Естественно, мы собираемся укреплять наше сотрудничество с Россией, а также со всеми партнерами, которые искренни и уважают видение малийских властей и суверенитет Мали", - отметил Диоп.
Саммит Россия — Африка. День второй
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
1 из 18
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
2 из 18
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
3 из 18
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
4 из 18
Состоялось пленарное заседание.
5 из 18
Сегодня в Северной столице идет дождь.
6 из 18
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
7 из 18
Подписано множество соглашений и меморандумов.
8 из 18
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
9 из 18
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
10 из 18
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
11 из 18
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
12 из 18
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
13 из 18
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
14 из 18
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
15 из 18
Ожидается принятие итоговой декларации.
16 из 18
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
1 из 18
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
2 из 18
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
3 из 18
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
4 из 18
Состоялось пленарное заседание.
5 из 18
Сегодня в Северной столице идет дождь.
6 из 18
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
7 из 18
Подписано множество соглашений и меморандумов.
8 из 18
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
9 из 18
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
10 из 18
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
11 из 18
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
12 из 18
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
13 из 18
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
14 из 18
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
15 из 18
Ожидается принятие итоговой декларации.
16 из 18
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18
Министр выразил уверенность, что решение приостановить работу миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) не повлияет на уровень безопасности.
"Мы уверены в нашей способности защитить нашу страну", - заключил он.
Совет безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата МИНУСМА. Контингент ООН должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
Работающая в Мали МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали
частных охранных предприятий из РФ
нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Россия получила в союзники целый континент