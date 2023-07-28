https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886881665.html

Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны

Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны - РИА Новости, 28.07.2023

Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны

Мали намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности на фоне решения СБ ООН свернуть свою миссию до конца года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:56

2023-07-28T15:56

2023-07-28T16:00

в мире

мали

россия

санкт-петербург

абдулай диоп

сергей лавров

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Мали намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности на фоне решения СБ ООН свернуть свою миссию до конца года, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп на полях саммита Россия-Африка."Мали уже готова взять на себя свои суверенные миссии, и мы работаем с Россией. Естественно, мы собираемся укреплять наше сотрудничество с Россией, а также со всеми партнерами, которые искренни и уважают видение малийских властей и суверенитет Мали", - отметил Диоп.Министр выразил уверенность, что решение приостановить работу миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) не повлияет на уровень безопасности."Мы уверены в нашей способности защитить нашу страну", - заключил он.Совет безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата МИНУСМА. Контингент ООН должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.Работающая в Мали МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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в мире, мали, россия, санкт-петербург, абдулай диоп, сергей лавров, экономика, форум "россия — африка"