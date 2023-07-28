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Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 28.07.2023
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13:42 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/shkolniki-1886844893.html
Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников
Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 28.07.2023
Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников, кроме того, закон предполагает возвращение серебряных медалей в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:42
2023-07-28T13:42
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников, кроме того, закон предполагает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины". Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно - полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Закон также изменяет название предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Кроме того, закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам. Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
https://ria.ru/20230721/shkolniki-1885395455.html
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общество, совет федерации рф, образование - общество
Общество, Совет Федерации РФ, Образование - Общество
Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников

Сенаторы одобрили закон об общественно-полезном труде для школьников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников, кроме того, закон предполагает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины".
Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
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Также дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно - полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Закон также изменяет название предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины".
Кроме того, закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.
Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
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