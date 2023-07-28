https://ria.ru/20230728/seyshely-1886838776.html

Сейшелы хотят увеличить количество авиарейсов в Россию

Сейшелы хотят увеличить количество авиарейсов в Россию - РИА Новости, 28.07.2023

Сейшелы хотят увеличить количество авиарейсов в Россию

Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов, учитывая туристические перспективы, предложил увеличить количество авиарейсов между этой страной и... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:22

2023-07-28T13:22

2023-07-28T13:22

туризм

новости - туризм

сейшельские острова

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов, учитывая туристические перспективы, предложил увеличить количество авиарейсов между этой страной и Россией, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. Там уточнили, что министр экономического развития России Максим Решетников встретился с министром иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестром Радегондом в рамках второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. "Сильвестр Радегонд, учитывая большой взаимный интерес туристов двух стран, обратился с просьбой о содействии в увеличении количества рейсов между Россией и Сейшельскими островами", – сообщили в ведомстве. "Действующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение "Москва-Маэ", а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами станут хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока", – заявили также в ведомстве со ссылкой на Решетникова. "В нашей стране много впечатляющих мест, где мы будем рады гостям с Сейшельских островов", – подчеркнул министр. "Мы синхронизируем направления и объемы перевозок с развитием перспективных локаций и с учетом сезонности, а региональный потенциал увязываем с развитием инфраструктуры через туристическое мастер-планирование. Для инвесторов, развивающих наши горнолыжные курорты, действует специальный преференциальный режим – особые экономические зоны. Для работы крупных, системных туроператоров, создающих новые маршруты для въездных туристов, снижена налоговая нагрузка", – уточнил также он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/reysy-1886550216.html

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новости - туризм, сейшельские острова, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, отдых, отдых на море