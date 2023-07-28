https://ria.ru/20230728/seyshely-1886838776.html
Сейшелы хотят увеличить количество авиарейсов в Россию
Сейшелы хотят увеличить количество авиарейсов в Россию - РИА Новости, 28.07.2023
Сейшелы хотят увеличить количество авиарейсов в Россию
Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов, учитывая туристические перспективы, предложил увеличить количество авиарейсов между этой страной и... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:22
2023-07-28T13:22
2023-07-28T13:22
туризм
новости - туризм
сейшельские острова
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов, учитывая туристические перспективы, предложил увеличить количество авиарейсов между этой страной и Россией, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. Там уточнили, что министр экономического развития России Максим Решетников встретился с министром иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестром Радегондом в рамках второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. "Сильвестр Радегонд, учитывая большой взаимный интерес туристов двух стран, обратился с просьбой о содействии в увеличении количества рейсов между Россией и Сейшельскими островами", – сообщили в ведомстве. "Действующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение "Москва-Маэ", а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами станут хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока", – заявили также в ведомстве со ссылкой на Решетникова. "В нашей стране много впечатляющих мест, где мы будем рады гостям с Сейшельских островов", – подчеркнул министр. "Мы синхронизируем направления и объемы перевозок с развитием перспективных локаций и с учетом сезонности, а региональный потенциал увязываем с развитием инфраструктуры через туристическое мастер-планирование. Для инвесторов, развивающих наши горнолыжные курорты, действует специальный преференциальный режим – особые экономические зоны. Для работы крупных, системных туроператоров, создающих новые маршруты для въездных туристов, снижена налоговая нагрузка", – уточнил также он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сейшельские острова, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, отдых, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Сейшельские острова, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Отдых, Отдых на море
Сейшелы хотят увеличить количество авиарейсов в Россию
Сейшелы предложили увеличить количество авиарейсов в Россию
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов, учитывая туристические перспективы, предложил увеличить количество авиарейсов между этой страной и Россией, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.
Там уточнили, что министр экономического развития России Максим Решетников
встретился с министром иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестром Радегондом в рамках второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге
. "Сильвестр Радегонд, учитывая большой взаимный интерес туристов двух стран, обратился с просьбой о содействии в увеличении количества рейсов между Россией и Сейшельскими островами", – сообщили в ведомстве.
"Действующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение "Москва-Маэ", а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами станут хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока", – заявили также в ведомстве со ссылкой на Решетникова.
"В нашей стране много впечатляющих мест, где мы будем рады гостям с Сейшельских островов", – подчеркнул министр.
"Мы синхронизируем направления и объемы перевозок с развитием перспективных локаций и с учетом сезонности, а региональный потенциал увязываем с развитием инфраструктуры через туристическое мастер-планирование. Для инвесторов, развивающих наши горнолыжные курорты, действует специальный преференциальный режим – особые экономические зоны. Для работы крупных, системных туроператоров, создающих новые маршруты для въездных туристов, снижена налоговая нагрузка", – уточнил также он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку