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Межгосударственные отношения России и Сенегала

Межгосударственные отношения России и Сенегала - РИА Новости, 28.07.2023

Межгосударственные отношения России и Сенегала

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Сенегал были установлены 14 июня 1962 года. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:28

2023-07-28T01:28

2023-07-28T01:28

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сенегал

россия

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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Сенегал были установлены 14 июня 1962 года. Первая правительственная делегация СССР посетила Сенегал в 1961 году. Двустороннее сотрудничество осуществлялось в сфере торгово-экономических отношений (в 1970-х годах СССР построил для Сенегала 10 траулеров для ловли тунца), научно-технического (геологоразведка, обмен по научной линии) и культурного сотрудничества, медицины и помощи в подготовке национальных кадров для Сенегала. В 1967 году был подписан Договор о сотрудничестве в области науки, культуры и техники, в Дакаре было открыто посольство, консульство и культурный центр, в котором начали преподавать русский язык. В официальных программах системы образования Сенегала был предусмотрен большой раздел по изучению истории и географии СССР. В декабре 1991 года Сенегал признал РФ правопреемницей СССР.Со второй половины 1990-х годов российско-сенегальские связи активизировались. В 1996 году Сенегал посетила делегация Госдумы России, в 1997 году – министр иностранных дел РФ Евгений Примаков, в 2000 году – председатель Совета Федераций Егор Строев.В настоящее время нормативно-правовая база сотрудничества между Россией и Сенегалом включает порядка 28 соглашений в различных областях, включая сельскохозяйственное оборудование, рыболовство и высшее образование. Политические связи двух стран носят стабильный характер. В марте 2013 года в Дурбане (ЮАР) президент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салл приняли участие в мероприятиях пятого саммита стран БРИКС. В сентябре 2013 года президент Сенегала Маки Салл посетил Россию в качестве председателя "Нового партнерства для развития Африки" (НЕПАД) и принял участие в саммите "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге. 20 июня 2018 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Сенегала Маки Саллом, находившемся в России для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. 23-24 октября 2019 года делегация Сенегала во главе с президентом Саллом приняла участие в работе экономического форума и саммита "Россия – Африка" в Сочи.3 июня 2022 года в Сочи прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом. В них также принял участие председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат. 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге президент Сенегала Маки Салл в составе делегации африканских стран встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. 25 июля 2023 года президент Сенегала Маки Салл прибыл с рабочей поездкой в Татарстан в рамках визита в Россию для участия во втором саммите и экономическом форуме "Россия – Африка". В ходе пребывания в Татарстане президент Сенегала ознакомился с промышленным потенциалом региона, посетил ряд культурных и спортивных объектов, также состоялась встреча Маки Салла с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Регулярно проходят встречи на уровне внешнеполитических ведомств.В июле 2005 года государственный министр, министр иностранных дел Сенегала Шейх Тидиан Гадио совершил рабочий визит в Москву, где прошли его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 22 сентября 2006 года в Нью-Йорке в рамках 61-й сессии ГА ООН состоялась очередная их встреча. В сентябре 2007 года и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров посетил Сенегал с официальным визитом, где провел переговоры со своим коллегой Шейхом Тидианом Гадио, состоялись беседы с президентом Сенегала Абдулаем Вадом и премьер-министром страны Шейхом Хаджибу Сумаре. 27 декабря 2007 года в Москве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем президента Сенегала Абдулаем Бальде, который передал послание президента Сенегала Абдулая Вада президенту РФ Владимиру Путину. В марте 2008 года Сергей Лавров находился в Дакаре для участия в 11-м саммите Организации Исламская конференция. В феврале 2011 года Москву посетила делегация Сенегала во главе с министром иностранных дел Мадике Ниангом. Прошли его переговоры с Сергеем Лавровым, были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыболовства и межведомственный меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры. 1 октября 2015 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 70-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел и сенегальцев за рубежом Манкёром Ндяем. 17 апреля 2017 года в Москве прошла очередная их встреча. Также в ходе визита сенегальская делегация во главе с Ндяем провела встречи в министерстве промышленности и торговли РФ, Федеральном агентстве по рыболовству РФ и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ. 3 мая 2017 года в рамках рабочей поездки в Дакар специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов был принят премьер-министром Сенегала Махаммедом Дионном. 6 февраля 2022 года в Аддис-Абебе (Эфиопия)"на полях" 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза Михаил Богданов встретился с министром иностранных дел и сенегальцев за рубежом Сенегала Айсатой Талл Саллом. 16 февраля 2022 года в Москве состоялась встреча Михаила Богданова с министром наземной инфраструктуры и развития доступа к территориям Сенегала Амаду Мансуром Файем. В ходе визита он также встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. 4 мая 2023 года в Москве Михаил Богданов принял советника президента Сенегала в ранге министра, адмирала Папу Фарбу Сарра. Осуществляются контакты между различными министерствами и ведомствами.27 апреля 2023 года министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Африку встретился с президентом Сенегала Маки Саллом.28 апреля российская делегация под руководством Олега Матыцина приняла участие в заседании Президиума 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в Сенегале.Двустороннее экономическое сотрудничество России и Сенегала отмечено совместными проектами в таких отраслях, как геологоразведка, в частности, минеральных ресурсов, рыболовство, энергетика, инвестиции в сельское хозяйство, инфраструктурные проекты. Есть взаимный интерес в военно-техническом взаимодействии. По данным ФТС РФ, товарооборот России и Сенегала по итогам 2021 года составил 1,224 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,221 миллиарда долларов и импорт – 3,558 миллиона долларов. Основу российского экспорта составили топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, злаки, удобрения, бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона, черные металлы и др. Импорт в основном был представлен овощами, фруктами, орехами, съедобными корнеплодами и клубнеплодами, а также медью и изделиями из нее.За первые месяцы 2022 года двусторонний товарооборот вырос более чем на 34%. В феврале 2022 года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр инфраструктуры, наземного транспорта и доступа к территориям Сенегала Мансур Фай провели двусторонние переговоры о взаимодействия в области энергетики. Также обсуждались перспективы по созданию Российско-Сенегальской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В марте 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Сенегал, где принял участие в деловом форуме "Татарстан-Сенегал". Товарооборот Татарстана с Сенегалом по итогам 2021 года составил 1,76 миллиона долларов. В Сенегал было поставлено 167 автомобилей "Камаз". В 2021 году было проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре "Камаза" в Набережных Челнах. Важным направлением является взаимодействие в области рыболовства. Создана Российско-Сенегальская смешанная комиссия по рыболовству. В марте 2017 года состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства РФ – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и министра иностранных дел Сенегала Манкёра Ндяя. Развиваются связи в области образования.С 1996 года возобновилось предоставление Дакару государственных стипендий. Россия предоставляет квоту для сенегальских студентов с целью обучения в российских вузах за счет средств федерального бюджета. Всего в вузах СССР и России было подготовлено более 700 сенегальских специалистов.Между Университетом Дакара (ныне Университет Шейха Анты Диопа) и Институтом русского языка имени А.С. Пушкина был подписан договор о сотрудничестве. В Дакарском Университете было открыто отделение славянских языков и культур. В ноябре 2021 года сообщалось, что в университете открывается Кабинет Русского мира. В октябре 2022 года Сенегал посетили представители Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" в рамках продвижения проекта "Инженерная подготовка для Африки", реализуемого вузом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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