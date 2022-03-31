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Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом - РИА Новости, 31.03.2022
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Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом
Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом - РИА Новости, 31.03.2022
Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом
Машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство и инновации являются наиболее перспективными отраслями сотрудничества Татарстана и Сенегала, сообщает... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:46
2022-03-31T15:46
республика татарстан
экономика
ильсур метшин
рустам минниханов
наиль маганов
сенегал
дакар (город)
набережные челны
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КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство и инновации являются наиболее перспективными отраслями сотрудничества Татарстана и Сенегала, сообщает пресс-служба главы российского региона.Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Сенегале. В частности, он принял участие в деловом форуме "Татарстан-Сенегал"."Мы прибыли в Сенегал с целью расширения торгово-экономического сотрудничества, установления новых деловых контактов. Считаем, что большие перспективы в работе с Сенегалом у Татарстана есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на форуме.Товарооборот Татарстана с Сенегалом по итогам 2021 года составил 1,76 миллиона долларов. В Сенегал официально поставлено 167 автомобилей "Камаз". Основная номенклатура поставленных автомобилей - седельные тягачи для контейнерных перевозок из порта Дакара. В 2021 году проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре компании "Камаз" в Набережных Челнах.Представители "Камаза" рассказали о планах дальнейшего сотрудничества.Вопросы расширения взаимодействия Татарстана с Сенегалом обсуждаются и в других отраслях. В составе делегации республики заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральные директора компании "Татнефть" Наиль Маганов и холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, предприятия "Ремдизель" и других компаний.
https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780710607.html
https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html
сенегал
дакар (город)
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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экономика, ильсур метшин, рустам минниханов, наиль маганов, сенегал, дакар (город), набережные челны, казанский вертолетный завод, татнефть, республика татарстан (татарстан)
15:46 31.03.2022
 
Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом

Минниханов: машиностроение и нефтехимия перспективны для сотрудничества с Сенегалом

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство и инновации являются наиболее перспективными отраслями сотрудничества Татарстана и Сенегала, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Сенегале. В частности, он принял участие в деловом форуме "Татарстан-Сенегал".
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 16:26Республика Татарстан
Минниханов презентовал Татарстан на инвестиционном форуме в Дубае
"Мы прибыли в Сенегал с целью расширения торгово-экономического сотрудничества, установления новых деловых контактов. Считаем, что большие перспективы в работе с Сенегалом у Татарстана есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на форуме.
Товарооборот Татарстана с Сенегалом по итогам 2021 года составил 1,76 миллиона долларов. В Сенегал официально поставлено 167 автомобилей "Камаз". Основная номенклатура поставленных автомобилей - седельные тягачи для контейнерных перевозок из порта Дакара. В 2021 году проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре компании "Камаз" в Набережных Челнах.
Представители "Камаза" рассказали о планах дальнейшего сотрудничества.
Вопросы расширения взаимодействия Татарстана с Сенегалом обсуждаются и в других отраслях. В составе делегации республики заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральные директора компании "Татнефть" Наиль Маганов и холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, предприятия "Ремдизель" и других компаний.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:35Республика Татарстан
Минниханов: товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос почти на четверть
 
Республика ТатарстанЭкономикаИльсур МетшинРустам МиннихановНаиль МагановСенегалДакар (город)Набережные ЧелныКазанский вертолетный заводТатнефтьРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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