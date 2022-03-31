Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом
Минниханов: машиностроение и нефтехимия перспективны для сотрудничества с Сенегалом
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство и инновации являются наиболее перспективными отраслями сотрудничества Татарстана и Сенегала, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Сенегале. В частности, он принял участие в деловом форуме "Татарстан-Сенегал".
"Мы прибыли в Сенегал с целью расширения торгово-экономического сотрудничества, установления новых деловых контактов. Считаем, что большие перспективы в работе с Сенегалом у Татарстана есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на форуме.
Товарооборот Татарстана с Сенегалом по итогам 2021 года составил 1,76 миллиона долларов. В Сенегал официально поставлено 167 автомобилей "Камаз". Основная номенклатура поставленных автомобилей - седельные тягачи для контейнерных перевозок из порта Дакара. В 2021 году проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре компании "Камаз" в Набережных Челнах.
Представители "Камаза" рассказали о планах дальнейшего сотрудничества.
Вопросы расширения взаимодействия Татарстана с Сенегалом обсуждаются и в других отраслях. В составе делегации республики заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральные директора компании "Татнефть" Наиль Маганов и холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, предприятия "Ремдизель" и других компаний.