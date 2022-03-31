https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781103619.html

Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом

Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом - РИА Новости, 31.03.2022

Минниханов: машиностроение перспективно для сотрудничества с Сенегалом

Машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство и инновации являются наиболее перспективными отраслями сотрудничества Татарстана и Сенегала, сообщает... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:46

2022-03-31T15:46

2022-03-31T15:46

республика татарстан

экономика

ильсур метшин

рустам минниханов

наиль маганов

сенегал

дакар (город)

набережные челны

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КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство и инновации являются наиболее перспективными отраслями сотрудничества Татарстана и Сенегала, сообщает пресс-служба главы российского региона.Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Сенегале. В частности, он принял участие в деловом форуме "Татарстан-Сенегал"."Мы прибыли в Сенегал с целью расширения торгово-экономического сотрудничества, установления новых деловых контактов. Считаем, что большие перспективы в работе с Сенегалом у Татарстана есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на форуме.Товарооборот Татарстана с Сенегалом по итогам 2021 года составил 1,76 миллиона долларов. В Сенегал официально поставлено 167 автомобилей "Камаз". Основная номенклатура поставленных автомобилей - седельные тягачи для контейнерных перевозок из порта Дакара. В 2021 году проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре компании "Камаз" в Набережных Челнах.Представители "Камаза" рассказали о планах дальнейшего сотрудничества.Вопросы расширения взаимодействия Татарстана с Сенегалом обсуждаются и в других отраслях. В составе делегации республики заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральные директора компании "Татнефть" Наиль Маганов и холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, предприятия "Ремдизель" и других компаний.

https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780710607.html

https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html

сенегал

дакар (город)

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, ильсур метшин, рустам минниханов, наиль маганов, сенегал, дакар (город), набережные челны, казанский вертолетный завод, татнефть, республика татарстан (татарстан)