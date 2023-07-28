https://ria.ru/20230728/senatory-1886883793.html

В Совфеде дали рекомендации сенаторам по местам отдыха

В Совфеде дали рекомендации сенаторам по местам отдыха - РИА Новости, 28.07.2023

В Совфеде дали рекомендации сенаторам по местам отдыха

Для сенаторов нет запрета по месту отдыха, но есть пожелания руководства Совфеда, чтобы они проводили летние каникулы в России или в дружественных странах во... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:02

2023-07-28T16:02

2023-07-28T16:10

политика

россия

вячеслав тимченко

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Для сенаторов нет запрета по месту отдыха, но есть пожелания руководства Совфеда, чтобы они проводили летние каникулы в России или в дружественных странах во избежание провокаций, заявил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Есть рекомендации в целях предотвращения возможных конфликтов: лучше проводить отдых в России либо в дружественных странах. Это общий подход, мы всегда даже публично заявляем: "Уважаемые коллеги, пожалуйста, выбирайте места, где нет предпосылок для конфликтных ситуаций", - сказал Тимченко.Он уточнил, что это "пожелания руководства Совфеда сенаторам"."Запретов никаких нет, но "выбирайте места, где можно хорошо, комфортно без проблем отдохнуть", - объяснил сенатор.

https://ria.ru/20230725/matvienko-1886152040.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав тимченко, совет федерации рф