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В Совфеде дали рекомендации сенаторам по местам отдыха - РИА Новости, 28.07.2023
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16:02 28.07.2023 (обновлено: 16:10 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/senatory-1886883793.html
В Совфеде дали рекомендации сенаторам по местам отдыха
В Совфеде дали рекомендации сенаторам по местам отдыха - РИА Новости, 28.07.2023
В Совфеде дали рекомендации сенаторам по местам отдыха
Для сенаторов нет запрета по месту отдыха, но есть пожелания руководства Совфеда, чтобы они проводили летние каникулы в России или в дружественных странах во... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:02
2023-07-28T16:10
политика
россия
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Для сенаторов нет запрета по месту отдыха, но есть пожелания руководства Совфеда, чтобы они проводили летние каникулы в России или в дружественных странах во избежание провокаций, заявил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Есть рекомендации в целях предотвращения возможных конфликтов: лучше проводить отдых в России либо в дружественных странах. Это общий подход, мы всегда даже публично заявляем: "Уважаемые коллеги, пожалуйста, выбирайте места, где нет предпосылок для конфликтных ситуаций", - сказал Тимченко.Он уточнил, что это "пожелания руководства Совфеда сенаторам"."Запретов никаких нет, но "выбирайте места, где можно хорошо, комфортно без проблем отдохнуть", - объяснил сенатор.
https://ria.ru/20230725/matvienko-1886152040.html
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политика, россия, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Россия, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
В Совфеде дали рекомендации сенаторам по местам отдыха

Руководство Совфеда рекомендовало сенаторам отдыхать в России или дружественных странах

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Для сенаторов нет запрета по месту отдыха, но есть пожелания руководства Совфеда, чтобы они проводили летние каникулы в России или в дружественных странах во избежание провокаций, заявил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Есть рекомендации в целях предотвращения возможных конфликтов: лучше проводить отдых в России либо в дружественных странах. Это общий подход, мы всегда даже публично заявляем: "Уважаемые коллеги, пожалуйста, выбирайте места, где нет предпосылок для конфликтных ситуаций", - сказал Тимченко.
Он уточнил, что это "пожелания руководства Совфеда сенаторам".
"Запретов никаких нет, но "выбирайте места, где можно хорошо, комфортно без проблем отдохнуть", - объяснил сенатор.
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