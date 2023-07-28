Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/selo-1886971552.html
В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома
В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома - РИА Новости, 28.07.2023
В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома
Металлический предмет пробил крышу в доме в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:18
2023-07-28T19:18
ростовская область
азовский район
василий голубев
взрыв в таганроге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886956713_0:493:2763:2047_1920x0_80_0_0_f24f442c8e45f9fd15773ef5725cf9b3.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Металлический предмет пробил крышу в доме в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Ранее Голубев сообщал, что в пятницу зафиксировано поражение системами ПВО ракет в Азовском районе Ростовской области. "В Неклиновский районе в селе Самбек в доме по ул. Восточная, 10 в 17.28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет", - сообщил Голубев. По данным пресс-службы губернатора, это последствия работы ПВО по ракете в Азовском районе. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
ростовская область
азовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886956713_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_e28e5b5f3eecad44b13e5eacdf88d018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, азовский район, василий голубев, взрыв в таганроге
Ростовская область, Азовский район, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге
В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома

Голубев: в Неклиновском районе Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ
Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Металлический предмет пробил крышу в доме в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее Голубев сообщал, что в пятницу зафиксировано поражение системами ПВО ракет в Азовском районе Ростовской области.
"В Неклиновский районе в селе Самбек в доме по ул. Восточная, 10 в 17.28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет", - сообщил Голубев.
По данным пресс-службы губернатора, это последствия работы ПВО по ракете в Азовском районе.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
Взрыв в Таганроге
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Обломки упали на территории города.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

На месте взрыва в Таганроге

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области

Девять из них госпитализировали.

На месте взрыва в Таганроге

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

Женщина в окне жилого дома на одной из улиц Таганрога, стекла которого выбило после взрыва

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В соседних зданиях выбиты стекла.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Ростовская областьАзовский районВасилий ГолубевВзрыв в Таганроге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала