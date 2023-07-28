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В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома
В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома - РИА Новости, 28.07.2023
В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома
Металлический предмет пробил крышу в доме в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:18
2023-07-28T19:18
2023-07-28T19:18
ростовская область
азовский район
василий голубев
взрыв в таганроге
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Металлический предмет пробил крышу в доме в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Ранее Голубев сообщал, что в пятницу зафиксировано поражение системами ПВО ракет в Азовском районе Ростовской области. "В Неклиновский районе в селе Самбек в доме по ул. Восточная, 10 в 17.28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет", - сообщил Голубев. По данным пресс-службы губернатора, это последствия работы ПВО по ракете в Азовском районе. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
ростовская область
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ростовская область, азовский район, василий голубев, взрыв в таганроге
Ростовская область, Азовский район, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге
В Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома
Голубев: в Неклиновском районе Ростовской области металлический предмет пробил крышу дома