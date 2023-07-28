https://ria.ru/20230728/sbu-1886999751.html

Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области

Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.07.2023

Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области

Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-28T22:10

2023-07-28T22:10

2023-07-29T05:13

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

служба безопасности украины

днепропетровск

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области."Днепр (Днепропетровск. — Прим. ред.). Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)", — написал он в Telegram-канале.Зеленский отметил, что все необходимые службы работают на месте.Ранее вечером на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

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днепропетровская область

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днепропетровск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, служба безопасности украины, днепропетровск, владимир зеленский, вооруженные силы рф