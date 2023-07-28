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Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 28.07.2023 (обновлено: 05:13 29.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sbu-1886999751.html
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.07.2023
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области
Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-28T22:10
2023-07-29T05:13
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
служба безопасности украины
днепропетровск
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области.&quot;Днепр (Днепропетровск. — Прим. ред.). Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)&quot;, — написал он в Telegram-канале.Зеленский отметил, что все необходимые службы работают на месте.Ранее вечером на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230727/aerodrom-1886548149.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, украина, служба безопасности украины, днепропетровск, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Служба безопасности Украины, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области

Владимир Зеленский подтвердил повреждение здания СБУ в Днепропетровске

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины
Табличка на здании Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области.
«

"Днепр (Днепропетровск. — Прим. ред.). Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)", — написал он в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что все необходимые службы работают на месте.
Ранее вечером на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныДнепропетровскВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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