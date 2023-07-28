https://ria.ru/20230728/sbu-1886999751.html
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.07.2023
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области
Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-28T22:10
2023-07-28T22:10
2023-07-29T05:13
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
служба безопасности украины
днепропетровск
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области."Днепр (Днепропетровск. — Прим. ред.). Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)", — написал он в Telegram-канале.Зеленский отметил, что все необходимые службы работают на месте.Ранее вечером на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Служба безопасности Украины, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области
Владимир Зеленский подтвердил повреждение здания СБУ в Днепропетровске