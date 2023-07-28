https://ria.ru/20230728/sammit-1887002633.html

Лондон очень ревностно отнесся к саммиту "Россия-Африка", заявил посол

Лондон очень ревностно отнесся к саммиту "Россия-Африка", заявил посол - РИА Новости, 28.07.2023

Лондон очень ревностно отнесся к саммиту "Россия-Африка", заявил посол

В Великобритании очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", пытаясь освещать его в негативном ключе, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T22:43

2023-07-28T22:43

2023-07-28T22:43

андрей келин

лондон

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африка

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Великобритании очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", пытаясь освещать его в негативном ключе, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Здесь очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", внимательно отслеживали результаты. Пытались его подать как можно более негативно", – сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24". Он также отметил, что накануне саммита представители Лондона в ходе своих визитов в Африку пытались "выкручивать руки" африканским лидерам и дипломатам, чтобы те не ехали в Санкт-Петербург. "Ничего, однако, не получилось. Сам успех саммита свидетельствует о том, что позиции России в Африке очень прочны", – резюмировал посол. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/sammit-1886995804.html

https://ria.ru/20230728/sammit-1886820926.html

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андрей келин, лондон, в мире, россия, африка