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Лондон очень ревностно отнесся к саммиту "Россия-Африка", заявил посол - РИА Новости, 28.07.2023
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22:43 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/sammit-1887002633.html
Лондон очень ревностно отнесся к саммиту "Россия-Африка", заявил посол
Лондон очень ревностно отнесся к саммиту "Россия-Африка", заявил посол - РИА Новости, 28.07.2023
Лондон очень ревностно отнесся к саммиту "Россия-Африка", заявил посол
В Великобритании очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", пытаясь освещать его в негативном ключе, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:43
2023-07-28T22:43
андрей келин
лондон
в мире
россия
африка
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Великобритании очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", пытаясь освещать его в негативном ключе, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Здесь очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", внимательно отслеживали результаты. Пытались его подать как можно более негативно", – сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24". Он также отметил, что накануне саммита представители Лондона в ходе своих визитов в Африку пытались "выкручивать руки" африканским лидерам и дипломатам, чтобы те не ехали в Санкт-Петербург. "Ничего, однако, не получилось. Сам успех саммита свидетельствует о том, что позиции России в Африке очень прочны", – резюмировал посол. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/sammit-1886995804.html
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андрей келин, лондон, в мире, россия, африка
Андрей Келин, Лондон, В мире, Россия, Африка
Лондон очень ревностно отнесся к саммиту "Россия-Африка", заявил посол

Келин: Лондон очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка"

© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Великобритании очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", пытаясь освещать его в негативном ключе, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Здесь очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", внимательно отслеживали результаты. Пытались его подать как можно более негативно", – сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24".
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Он также отметил, что накануне саммита представители Лондона в ходе своих визитов в Африку пытались "выкручивать руки" африканским лидерам и дипломатам, чтобы те не ехали в Санкт-Петербург.
«
"Ничего, однако, не получилось. Сам успех саммита свидетельствует о том, что позиции России в Африке очень прочны", – резюмировал посол.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Андрей КелинЛондонВ миреРоссияАфрика
 
 
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