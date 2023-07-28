https://ria.ru/20230728/sammit-1886795544.html

В Кремле сообщили, что Россия планирует провести и третий саммит с Африкой

В Кремле сообщили, что Россия планирует провести и третий саммит с Африкой - РИА Новости, 28.07.2023

В Кремле сообщили, что Россия планирует провести и третий саммит с Африкой

Россия намерена вслед за вторым саммитом "Россия - Африка" провести и третью такую встречу, но ее сроки пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:16

2023-07-28T11:16

2023-07-28T11:16

россия

африка

дмитрий песков

форум "россия — африка"

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия намерена вслед за вторым саммитом "Россия - Африка" провести и третью такую встречу, но ее сроки пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, есть", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у Москвы планы на следующую встречу в верхах "Россия - Африка". Говоря о возможности проведения третьего саммита, Песков заметил, что "пока точно не определено" его проведение. "Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита", - считает он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

россия

африка

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, африка, дмитрий песков, форум "россия — африка", политика