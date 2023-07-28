Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сообщили, что Россия планирует провести и третий саммит с Африкой - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/sammit-1886795544.html
В Кремле сообщили, что Россия планирует провести и третий саммит с Африкой
В Кремле сообщили, что Россия планирует провести и третий саммит с Африкой - РИА Новости, 28.07.2023
В Кремле сообщили, что Россия планирует провести и третий саммит с Африкой
Россия намерена вслед за вторым саммитом "Россия - Африка" провести и третью такую встречу, но ее сроки пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:16
2023-07-28T11:16
россия
африка
дмитрий песков
форум "россия — африка"
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7cd85acb8654f93b7018bc81b2ca5bb1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия намерена вслед за вторым саммитом "Россия - Африка" провести и третью такую встречу, но ее сроки пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, есть", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у Москвы планы на следующую встречу в верхах "Россия - Африка". Говоря о возможности проведения третьего саммита, Песков заметил, что "пока точно не определено" его проведение. "Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита", - считает он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8249936748d8cbc5c9776b469473f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, дмитрий песков, форум "россия — африка", политика
Россия, Африка, Дмитрий Песков, Форум "Россия — Африка", Политика
В Кремле сообщили, что Россия планирует провести и третий саммит с Африкой

Песков: третий саммит Россия — Африка планируется, но его сроки пока не определены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия намерена вслед за вторым саммитом "Россия - Африка" провести и третью такую встречу, но ее сроки пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, есть", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у Москвы планы на следующую встречу в верхах "Россия - Африка".
Говоря о возможности проведения третьего саммита, Песков заметил, что "пока точно не определено" его проведение. "Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита", - считает он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин не поедет в Африку. Африка приедет в Россию
20 июля, 08:00
 
РоссияАфрикаДмитрий ПесковФорум "Россия — Африка"Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала