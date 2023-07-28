https://ria.ru/20230728/rosgvardiya-1886812706.html

Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику - РИА Новости, 28.07.2023

Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

Сенаторы одобрили закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:12

2023-07-28T12:12

2023-07-28T12:12

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии". Документ заменяет в тексте закона термин "оружие" (к этому понятию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения), говорится в тексте пояснительной записки. Также отмечается, что термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) изменяется на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности - боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения). Фактически изменениями предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью, отмечается в документе.

https://ria.ru/20230721/rosgvardiya-1885443529.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф