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Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику - РИА Новости, 28.07.2023
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12:12 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/rosgvardiya-1886812706.html
Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику
Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику - РИА Новости, 28.07.2023
Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику
Сенаторы одобрили закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:12
2023-07-28T12:12
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии". Документ заменяет в тексте закона термин "оружие" (к этому понятию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения), говорится в тексте пояснительной записки. Также отмечается, что термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) изменяется на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности - боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения). Фактически изменениями предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью, отмечается в документе.
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф
Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ
Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

Совфед одобрил закон о наделении Росгвардии правом на вооружение тяжелой военной техникой

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБТР с военнослужащими Росгвардии РФ
БТР с военнослужащими Росгвардии РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БТР с военнослужащими Росгвардии РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику.
Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии". Документ заменяет в тексте закона термин "оружие" (к этому понятию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения), говорится в тексте пояснительной записки.
Также отмечается, что термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) изменяется на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности - боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения).
Фактически изменениями предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью, отмечается в документе.
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