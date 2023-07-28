https://ria.ru/20230728/rets-1886785626.html

РЭЦ поможет экспортерам и импортерам застраховать сделки с партнерами

РЭЦ поможет экспортерам и импортерам застраховать сделки с партнерами - РИА Новости, 28.07.2023

РЭЦ поможет экспортерам и импортерам застраховать сделки с партнерами

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) готов поддерживать отечественные компании в их стремлении открывать для себя новые рынки, развивать... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:49

2023-07-28T10:49

2023-07-28T10:49

экономика

россия

африка

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886777286_0:89:3483:2048_1920x0_80_0_0_23dacec726fa2e0857cdbb2073745f25.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) готов поддерживать отечественные компании в их стремлении открывать для себя новые рынки, развивать международную кооперацию и минимизировать риски, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на сессии "Через промышленную кооперацию к технологическому суверенитету", которая состоялась в рамках деловой программы форума "Россия - Африка"."Причем на поддержку со стороны государства, в частности страхование инвестиций и финансирование, могут рассчитывать теперь не только экспортеры, но и импортеры", - сказал Гусаков.Он добавил, что в свете текущей мировой конъюнктуры особую значимость приобретают инвестиции в проекты дружественных стран. Для минимизации политических рисков инвесторы могут воспользоваться соответствующим продуктом в линейке группы РЭЦ - страхованием инвестиций. Для предоставления такого страхования необходимо, в том числе, наличие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и страной, принимающей инвестиции.В настоящее время не со всеми африканскими странами, которыми интересуются российские компании, такие договоренности заключены. Но есть тенденции, указывающие на положительные изменения в обозримом будущем. Работа в этом направлении продолжается."Время глобальных перемен открывает новые возможности, и компании готовы использовать их в полной мере, чтобы развивать свое дело и достигать новых бизнес-высот. Весь спектр нашего инструментария может быть использован в зависимости от потребностей и структуры конкретных сделок. Компании могут обратиться за страховым покрытием по своим проектам и получить дополнительный комфорт в работе на африканском направлении", - рассказал вице-президент РЭЦ.При этом он добавил, что страны африканского континента придерживаются дружественной позиции в отношении российского бизнеса и демонстрируют свою готовность к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству, что дает основания рассчитывать на усиление сотрудничества в направлении "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/kompensatsiya-1886723097.html

https://ria.ru/20230727/rets-1886679265.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, африка, российский экспортный центр (рэц)