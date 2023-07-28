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РЭЦ поможет экспортерам и импортерам застраховать сделки с партнерами - РИА Новости, 28.07.2023
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10:49 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/rets-1886785626.html
РЭЦ поможет экспортерам и импортерам застраховать сделки с партнерами
РЭЦ поможет экспортерам и импортерам застраховать сделки с партнерами - РИА Новости, 28.07.2023
РЭЦ поможет экспортерам и импортерам застраховать сделки с партнерами
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) готов поддерживать отечественные компании в их стремлении открывать для себя новые рынки, развивать... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:49
2023-07-28T10:49
экономика
россия
африка
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) готов поддерживать отечественные компании в их стремлении открывать для себя новые рынки, развивать международную кооперацию и минимизировать риски, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на сессии "Через промышленную кооперацию к технологическому суверенитету", которая состоялась в рамках деловой программы форума "Россия - Африка"."Причем на поддержку со стороны государства, в частности страхование инвестиций и финансирование, могут рассчитывать теперь не только экспортеры, но и импортеры", - сказал Гусаков.Он добавил, что в свете текущей мировой конъюнктуры особую значимость приобретают инвестиции в проекты дружественных стран. Для минимизации политических рисков инвесторы могут воспользоваться соответствующим продуктом в линейке группы РЭЦ - страхованием инвестиций. Для предоставления такого страхования необходимо, в том числе, наличие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и страной, принимающей инвестиции.В настоящее время не со всеми африканскими странами, которыми интересуются российские компании, такие договоренности заключены. Но есть тенденции, указывающие на положительные изменения в обозримом будущем. Работа в этом направлении продолжается."Время глобальных перемен открывает новые возможности, и компании готовы использовать их в полной мере, чтобы развивать свое дело и достигать новых бизнес-высот. Весь спектр нашего инструментария может быть использован в зависимости от потребностей и структуры конкретных сделок. Компании могут обратиться за страховым покрытием по своим проектам и получить дополнительный комфорт в работе на африканском направлении", - рассказал вице-президент РЭЦ.При этом он добавил, что страны африканского континента придерживаются дружественной позиции в отношении российского бизнеса и демонстрируют свою готовность к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству, что дает основания рассчитывать на усиление сотрудничества в направлении "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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экономика, россия, африка, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Африка, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ поможет экспортерам и импортерам застраховать сделки с партнерами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСессия "Через промышленную кооперацию к технологическому суверенитету"
Сессия Через промышленную кооперацию к технологическому суверенитету - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сессия "Через промышленную кооперацию к технологическому суверенитету"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) готов поддерживать отечественные компании в их стремлении открывать для себя новые рынки, развивать международную кооперацию и минимизировать риски, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на сессии "Через промышленную кооперацию к технологическому суверенитету", которая состоялась в рамках деловой программы форума "Россия - Африка".
"Причем на поддержку со стороны государства, в частности страхование инвестиций и финансирование, могут рассчитывать теперь не только экспортеры, но и импортеры", - сказал Гусаков.
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Он добавил, что в свете текущей мировой конъюнктуры особую значимость приобретают инвестиции в проекты дружественных стран. Для минимизации политических рисков инвесторы могут воспользоваться соответствующим продуктом в линейке группы РЭЦ - страхованием инвестиций. Для предоставления такого страхования необходимо, в том числе, наличие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и страной, принимающей инвестиции.
В настоящее время не со всеми африканскими странами, которыми интересуются российские компании, такие договоренности заключены. Но есть тенденции, указывающие на положительные изменения в обозримом будущем. Работа в этом направлении продолжается.
"Время глобальных перемен открывает новые возможности, и компании готовы использовать их в полной мере, чтобы развивать свое дело и достигать новых бизнес-высот. Весь спектр нашего инструментария может быть использован в зависимости от потребностей и структуры конкретных сделок. Компании могут обратиться за страховым покрытием по своим проектам и получить дополнительный комфорт в работе на африканском направлении", - рассказал вице-президент РЭЦ.
Генеральный директор Агентства по продвижению инвестиций и экспорта Республики Мозамбик (APIEX) Жиль Береш и генеральный директор АО ЭКСАР, старший вице-президент АО Российский экспортный центр Никита Гусаков во время подписания меморандума, II Cаммит и форум Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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При этом он добавил, что страны африканского континента придерживаются дружественной позиции в отношении российского бизнеса и демонстрируют свою готовность к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству, что дает основания рассчитывать на усиление сотрудничества в направлении "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
ЭкономикаРоссияАфрикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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