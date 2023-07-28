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"Мощный удар по Западу". Китайцы пришли в восторг от мудрого решения Путина

"Мощный удар по Западу". Китайцы пришли в восторг от мудрого решения Путина - РИА Новости, 28.07.2023

"Мощный удар по Западу". Китайцы пришли в восторг от мудрого решения Путина

Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили решение российского президента Владимира Путина оказать бедным странам Африки безвозмездную продовольственную РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:00

2023-07-28T15:00

2023-07-28T15:00

политика

россия

африка

украина

владимир путин

сша

евросоюз

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили решение российского президента Владимира Путина оказать бедным странам Африки безвозмездную продовольственную помощь."Вот это ответственная крупная держава", — написали в комментариях."Москва стоит на нравственной высоте и нанесла своим решением мощный удар по Западу. А все потому, что Организация Объединенных Наций и другие механизмы не сыграли должной роли", — отметил участник дискуссии."Хотя Путин и намерен воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь на свою сторону африканские страны, я должен признать, что он очень хорош!" — поделился мнением другой пользователь."Смотрите, как умен Путин: он предложил экспортировать зерно в Африку из других портов и оплатить дополнительный фрахт. В результате Россия выглядит очень щедрой, потому что отправила продовольствие напрямую и бесплатно. А на Украину в то же время давят и Европа, и США", — заметил читатель."Соединенные Штаты претендуют на роль маяка человечества, но не упускают возможности использовать голод для эксплуатации африканского народа. А Китай и Россия, которых Америка называет злобными странами, наоборот, строят дороги и доставляют еду на Черный континент", — резюмировали в беседе.На саммите Россия —Африка в Санкт-Петербурге Путин объявил, что Москва окажет безвозмездную продовольственную помощь шести самым нуждающимся африканским государствам.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230726/putin-1886411274.html

https://ria.ru/20230627/britantsy-1880767475.html

россия

африка

украина

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политика, россия, африка, украина, владимир путин, сша, евросоюз