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Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области
Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области
Российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:45
2023-07-28T17:45
2023-07-28T19:04
взрыв в таганроге
азовский район
ростовская область
василий голубев
безопасность
киев
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — заявил глава региона.В Минобороны уточнили, что Киев пытался нанести еще один удар модифицированной ракетой комплекса С-200."Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области", — подчеркнули в ведомстве.Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.Незадолго до этого министерство сообщило, что ВСУ выпустили по Таганрогу первую ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.Как отметил Голубев, эпицентром случавшегося стала территория художественного музея в центре города. По последним данным Минздрава, госпитализировали девять человек. Повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла.В районе, где произошел теракт, введут режим чрезвычайной ситуации.
азовский район
ростовская область
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азов
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Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге
В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие.
2023-07-28T17:45
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Кадры с места взрыва в Таганроге
Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости
2023-07-28T17:45
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РИА Новости
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взрыв в таганроге, азовский район, ростовская область, василий голубев, безопасность, киев, вооруженные силы украины, азов
Взрыв в Таганроге, Азовский район, Ростовская область, Василий Голубев, Безопасность, Киев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Азов
Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области
Губернатор Голубев: ПВО сбила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области