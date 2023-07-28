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Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области

Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023

Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области

Российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:45

2023-07-28T17:45

2023-07-28T19:04

взрыв в таганроге

азовский район

ростовская область

василий голубев

безопасность

киев

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — заявил глава региона.В Минобороны уточнили, что Киев пытался нанести еще один удар модифицированной ракетой комплекса С-200."Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области", — подчеркнули в ведомстве.Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.Незадолго до этого министерство сообщило, что ВСУ выпустили по Таганрогу первую ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.Как отметил Голубев, эпицентром случавшегося стала территория художественного музея в центре города. По последним данным Минздрава, госпитализировали девять человек. Повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла.В районе, где произошел теракт, введут режим чрезвычайной ситуации.

азовский район

ростовская область

киев

азов

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Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие. 2023-07-28T17:45 true PT0M43S

Кадры с места взрыва в Таганроге Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости 2023-07-28T17:45 true PT1M09S

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взрыв в таганроге, азовский район, ростовская область, василий голубев, безопасность, киев, вооруженные силы украины, азов