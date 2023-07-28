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Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
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17:45 28.07.2023 (обновлено: 19:04 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/pvo-1886950061.html
Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области
Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области
Российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:45
2023-07-28T19:04
взрыв в таганроге
азовский район
ростовская область
василий голубев
безопасность
киев
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — заявил глава региона.В Минобороны уточнили, что Киев пытался нанести еще один удар модифицированной ракетой комплекса С-200."Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области", — подчеркнули в ведомстве.Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.Незадолго до этого министерство сообщило, что ВСУ выпустили по Таганрогу первую ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.Как отметил Голубев, эпицентром случавшегося стала территория художественного музея в центре города. По последним данным Минздрава, госпитализировали девять человек. Повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла.В районе, где произошел теракт, введут режим чрезвычайной ситуации.
азовский район
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Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге
В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие.
2023-07-28T17:45
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Кадры с места взрыва в Таганроге
Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости
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взрыв в таганроге, азовский район, ростовская область, василий голубев, безопасность, киев, вооруженные силы украины, азов
Взрыв в Таганроге, Азовский район, Ростовская область, Василий Голубев, Безопасность, Киев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Азов
Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области

Губернатор Голубев: ПВО сбила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — заявил глава региона.
В Минобороны уточнили, что Киев пытался нанести еще один удар модифицированной ракетой комплекса С-200.
«
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области", — подчеркнули в ведомстве.
Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.
Незадолго до этого министерство сообщило, что ВСУ выпустили по Таганрогу первую ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.
Как отметил Голубев, эпицентром случавшегося стала территория художественного музея в центре города. По последним данным Минздрава, госпитализировали девять человек. Повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла.
В районе, где произошел теракт, введут режим чрезвычайной ситуации.
Взрыв в Таганроге
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
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1 из 10
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Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
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Обломки упали на территории города.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
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3 из 10
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

На месте взрыва в Таганроге

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
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6 из 10
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области

Девять из них госпитализировали.

На месте взрыва в Таганроге

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

Женщина в окне жилого дома на одной из улиц Таганрога, стекла которого выбило после взрыва

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В соседних зданиях выбиты стекла.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеВзрыв в ТаганрогеАзовский районРостовская областьВасилий ГолубевБезопасностьКиевВооруженные силы УкраиныАзов
 
 
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