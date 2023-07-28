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Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе - РИА Новости, 28.07.2023
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14:41 28.07.2023 (обновлено: 14:46 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/pvo-1886864391.html
Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе
Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе - РИА Новости, 28.07.2023
Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе
Система ПВО в Ростовской области работает надежно, уже было сбито несколько ракет, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" губернатор... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:41
2023-07-28T14:46
безопасность
ростовская область
санкт-петербург
василий голубев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Система ПВО в Ростовской области работает надежно, уже было сбито несколько ракет, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" губернатор Ростовской области Василий Голубев. &quot;Надежно работает (система ПВО в регионе - ред.), и это жизнь показывает. У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным… Мы в полном взаимодействии с военными органами управления, со службами системы правопорядка - ФСБ, полиция и так далее&quot;, - сказал Голубев в ответ на вопрос о том, насколько хорошо работает система ПВО в Ростовской области.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ростовская область
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безопасность, ростовская область, санкт-петербург, василий голубев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), форум "россия — африка"
Безопасность, Ростовская область, Санкт-Петербург, Василий Голубев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Форум "Россия — Африка"
Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе

Ростовский губернатор Голубев: ПВО в регионе работает надежно, уже отбито несколько атак

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме "Россия - Африка"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Система ПВО в Ростовской области работает надежно, уже было сбито несколько ракет, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«

"Надежно работает (система ПВО в регионе - ред.), и это жизнь показывает. У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным… Мы в полном взаимодействии с военными органами управления, со службами системы правопорядка - ФСБ, полиция и так далее", - сказал Голубев в ответ на вопрос о том, насколько хорошо работает система ПВО в Ростовской области.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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БезопасностьРостовская областьСанкт-ПетербургВасилий ГолубевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Форум "Россия — Африка"
 
 
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