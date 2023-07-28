https://ria.ru/20230728/pvo-1886864391.html
Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе
Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе - РИА Новости, 28.07.2023
Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе
Система ПВО в Ростовской области работает надежно, уже было сбито несколько ракет, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" губернатор... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:41
2023-07-28T14:41
2023-07-28T14:46
безопасность
ростовская область
санкт-петербург
василий голубев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Система ПВО в Ростовской области работает надежно, уже было сбито несколько ракет, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Надежно работает (система ПВО в регионе - ред.), и это жизнь показывает. У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным… Мы в полном взаимодействии с военными органами управления, со службами системы правопорядка - ФСБ, полиция и так далее", - сказал Голубев в ответ на вопрос о том, насколько хорошо работает система ПВО в Ростовской области.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1886852616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, санкт-петербург, василий голубев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), форум "россия — африка"
Безопасность, Ростовская область, Санкт-Петербург, Василий Голубев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Форум "Россия — Африка"
Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе
Ростовский губернатор Голубев: ПВО в регионе работает надежно, уже отбито несколько атак