https://ria.ru/20230728/pvo-1886864391.html

Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе

Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе - РИА Новости, 28.07.2023

Ростовский губернатор заверил в надежной работе ПВО в регионе

Система ПВО в Ростовской области работает надежно, уже было сбито несколько ракет, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" губернатор... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:41

2023-07-28T14:41

2023-07-28T14:46

безопасность

ростовская область

санкт-петербург

василий голубев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Система ПВО в Ростовской области работает надежно, уже было сбито несколько ракет, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Надежно работает (система ПВО в регионе - ред.), и это жизнь показывает. У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным… Мы в полном взаимодействии с военными органами управления, со службами системы правопорядка - ФСБ, полиция и так далее", - сказал Голубев в ответ на вопрос о том, насколько хорошо работает система ПВО в Ростовской области.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1886852616.html

ростовская область

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, ростовская область, санкт-петербург, василий голубев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), форум "россия — африка"