Путин пообещал ЦАР поддержку России
Путин: Россия продолжит поддержку ЦАР, есть потенциал в АПК и добыче полезных ископаемых
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера проводят встречу на полях II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера проводят встречу на полях II Саммита "Россия - Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит поддержку Центральноафриканской республики, серьёзный потенциал есть в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии энергетики и агропрома, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой.
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"Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества, к сожалению. Но мы настроены на выправление этой ситуации, в том числе за счёт продвижения ряда перспективных проектов… Серьёзный потенциал видится на таких направлениях как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники", - сказал Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.