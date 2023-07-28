https://ria.ru/20230728/putin-1886993687.html

Путин пообещал ЦАР поддержку России

Путин пообещал ЦАР поддержку России - РИА Новости, 29.07.2023

Путин пообещал ЦАР поддержку России

Россия продолжит поддержку Центральноафриканской республики, серьёзный потенциал есть в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии энергетики и... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-28T21:06

2023-07-28T21:06

2023-07-29T09:42

экономика

россия

санкт-петербург

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит поддержку Центральноафриканской республики, серьёзный потенциал есть в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии энергетики и агропрома, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой. "Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества, к сожалению. Но мы настроены на выправление этой ситуации, в том числе за счёт продвижения ряда перспективных проектов… Серьёзный потенциал видится на таких направлениях как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники", - сказал Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/tsar-1886816506.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка"