Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал ЦАР поддержку России - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 28.07.2023 (обновлено: 09:42 29.07.2023)
https://ria.ru/20230728/putin-1886993687.html
Путин пообещал ЦАР поддержку России
Путин пообещал ЦАР поддержку России - РИА Новости, 29.07.2023
Путин пообещал ЦАР поддержку России
Россия продолжит поддержку Центральноафриканской республики, серьёзный потенциал есть в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии энергетики и... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-28T21:06
2023-07-29T09:42
экономика
россия
санкт-петербург
владимир путин
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887032306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cff335f730ef48dfd4f0f30a590de7b9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит поддержку Центральноафриканской республики, серьёзный потенциал есть в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии энергетики и агропрома, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой. "Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества, к сожалению. Но мы настроены на выправление этой ситуации, в том числе за счёт продвижения ряда перспективных проектов… Серьёзный потенциал видится на таких направлениях как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники", - сказал Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/tsar-1886816506.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887032306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e08f8be2a02d407836c25252c7c02183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин пообещал ЦАР поддержку России

Путин: Россия продолжит поддержку ЦАР, есть потенциал в АПК и добыче полезных ископаемых

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера проводят встречу на полях II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера проводят встречу на полях II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера проводят встречу на полях II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит поддержку Центральноафриканской республики, серьёзный потенциал есть в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии энергетики и агропрома, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой.
«
"Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества, к сожалению. Но мы настроены на выправление этой ситуации, в том числе за счёт продвижения ряда перспективных проектов… Серьёзный потенциал видится на таких направлениях как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники", - сказал Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в отстаивании суверенитета
Вчера, 12:22
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала