https://ria.ru/20230728/putin-1886971398.html

Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве

Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве - РИА Новости, 28.07.2023

Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве

РФ и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:17

2023-07-28T19:17

2023-07-28T19:38

африка

россия

санкт-петербург

владимир путин

оон

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. РФ и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, сообщил президент России Владимир Путин."Подтверждена приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН," - сказал Путин.Президент отметил, что отфиксирована совместная решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/printsip-1886976148.html

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886970917.html

африка

россия

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африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, оон, форум "россия — африка"