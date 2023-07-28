Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 28.07.2023 (обновлено: 19:38 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/putin-1886971398.html
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве
РФ и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:17
2023-07-28T19:38
африка
россия
санкт-петербург
владимир путин
оон
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886825356_0:242:3180:2031_1920x0_80_0_0_d816d26701592b21b006f8b60234cd91.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. РФ и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, сообщил президент России Владимир Путин."Подтверждена приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН," - сказал Путин.Президент отметил, что отфиксирована совместная решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/printsip-1886976148.html
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886970917.html
африка
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886825356_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_4f9a9fc64d87b8ae5b47375f6b8c24e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, оон, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ООН, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве

Путин: страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого мироустройства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. РФ и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Подтверждена приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН," - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой
Вчера, 19:36
Президент отметил, что отфиксирована совместная решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Путин обсудит с лидерами стран Африки ситуацию на Украине
Вчера, 19:14
 
АфрикаРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинООНФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала