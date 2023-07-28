https://ria.ru/20230728/putin-1886971398.html
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве
РФ и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:17
2023-07-28T19:17
2023-07-28T19:38
африка
россия
санкт-петербург
владимир путин
оон
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. РФ и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства, сообщил президент России Владимир Путин."Подтверждена приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН," - сказал Путин.Президент отметил, что отфиксирована совместная решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/printsip-1886976148.html
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африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, оон, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ООН, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил, что Африка подтвердила свою позицию о мироустройстве
Путин: страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого мироустройства