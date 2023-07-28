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В Петербурге продолжается встреча Путина с лидерами африканских стран

В Петербурге продолжается встреча Путина с лидерами африканских стран - РИА Новости, 28.07.2023

В Петербурге продолжается встреча Путина с лидерами африканских стран

Рабочий завтрак президента РФ Владимира Путина с лидерами африканских стран в рамках саммита "Россия-Африка", начавшийся около четырех часов назад,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:35

2023-07-28T18:35

2023-07-28T18:35

владимир путин

форум "россия — африка"

африка

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рабочий завтрак президента РФ Владимира Путина с лидерами африканских стран в рамках саммита "Россия-Африка", начавшийся около четырех часов назад, продолжается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. С утра российский лидер провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и культурной сферах, вопросы безопасности и продовольствия. Путин сообщил, что ситуация на Украине будет затронута на отдельной встрече. Затем президент РФ объявил короткий перерыв. По словам пресс-секретаря президента, рабочий завтрак начался через полчаса после перерыва. "Продолжается вторая сессия", - сказал Песков.

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владимир путин, форум "россия — африка", африка, украина, дмитрий песков