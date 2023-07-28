https://ria.ru/20230728/putin-1886885121.html

Более 76 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Более 76 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 28.07.2023

Более 76 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76,8 процента россиян, 73,2 — одобряют его деятельность, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:06

2023-07-28T16:06

2023-07-28T22:39

владимир путин

михаил мишустин

геннадий зюганов

вциом

общество

россия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76,8 процента россиян, 73,2 — одобряют его деятельность, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О доверии к Путину заявили 76,8 процента опрошенных. Также в лидерах по доверию — глава правительства Михаил Мишустин (59,9) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (32,3). Одобряют деятельность президента 73,2 процента. Деятельность правительства — 48,5, председателя правительства — 51,4. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 17 по 23 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, вциом, общество, россия