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Более 76 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 28.07.2023
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16:06 28.07.2023 (обновлено: 22:39 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/putin-1886885121.html
Более 76 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 76 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 28.07.2023
Более 76 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 76,8 процента россиян, 73,2 — одобряют его деятельность, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:06
2023-07-28T22:39
владимир путин
михаил мишустин
геннадий зюганов
вциом
общество
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76,8 процента россиян, 73,2 — одобряют его деятельность, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О доверии к Путину заявили 76,8 процента опрошенных. Также в лидерах по доверию — глава правительства Михаил Мишустин (59,9) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (32,3). Одобряют деятельность президента 73,2 процента. Деятельность правительства — 48,5, председателя правительства — 51,4. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 17 по 23 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
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владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, вциом, общество, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, ВЦИОМ, Общество, Россия
Более 76 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: 76,8 процента россиян доверяют Путину, его деятельность одобряют 73,2 процента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76,8 процента россиян, 73,2 — одобряют его деятельность, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О доверии к Путину заявили 76,8 процента опрошенных. Также в лидерах по доверию — глава правительства Михаил Мишустин (59,9) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (32,3).
Одобряют деятельность президента 73,2 процента. Деятельность правительства — 48,5, председателя правительства — 51,4.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 17 по 23 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
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Владимир ПутинМихаил МишустинГеннадий ЗюгановВЦИОМОбществоРоссия
 
 
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