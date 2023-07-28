https://ria.ru/20230728/putin-1886806849.html
Путин сравнил борьбу Африки против апартеида с битвой против нацизма
Путин сравнил борьбу Африки против апартеида с битвой против нацизма - РИА Новости, 28.07.2023
Путин сравнил борьбу Африки против апартеида с битвой против нацизма
Роль России в борьбе с нацизмом затушёвана, забывается, а она велась в интересах всего мира, как и борьба Африки против апартеида, сказал президент России... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:52
2023-07-28T11:52
2023-07-28T11:52
африка
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санкт-петербург
владимир путин
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Роль России в борьбе с нацизмом затушёвана, забывается, а она велась в интересах всего мира, как и борьба Африки против апартеида, сказал президент России Владимир Путин. "Роль России в борьбе с нацизмом кем-то пытается быть затушёвана, забывается, но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества для освобождения человечества от нацизма. Я хочу обратить внимание, что и борьба Африки за свою независимость, борьба Африки против апартеида велась и ведется не только в интересах самой Африки, она ведется в интересах всего человечества", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия - Африка". По его словам, борьба Африки против апартеида приводит к результатам, которые улучшают само качество взаимоотношений в мире, значит, направлена на улучшение ситуации в мире в целом. "В этом смысле я безусловно согласен с господином Траоре (временный президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - ред.). Это очень похоже на то, что происходило и происходит с Советским Союзом, с Россией в его борьбе, и то, что происходит со странами Африки сегодня в борьбе Африки за свою подлинную независимость, свободу", - добавил российский лидер. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/afrika-1886788969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире, Форум "Россия — Африка"
Путин сравнил борьбу Африки против апартеида с битвой против нацизма
Путин: битва против нацизма была в интересах всего мира, как и борьба против апартеида
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Роль России в борьбе с нацизмом затушёвана, забывается, а она велась в интересах всего мира, как и борьба Африки против апартеида, сказал президент России Владимир Путин.
"Роль России в борьбе с нацизмом кем-то пытается быть затушёвана, забывается, но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества для освобождения человечества от нацизма. Я хочу обратить внимание, что и борьба Африки за свою независимость, борьба Африки против апартеида велась и ведется не только в интересах самой Африки, она ведется в интересах всего человечества", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия - Африка".
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По его словам, борьба Африки против апартеида приводит к результатам, которые улучшают само качество взаимоотношений в мире, значит, направлена на улучшение ситуации в мире в целом.
«
"В этом смысле я безусловно согласен с господином Траоре (временный президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - ред.). Это очень похоже на то, что происходило и происходит с Советским Союзом, с Россией в его борьбе, и то, что происходит со странами Африки сегодня в борьбе Африки за свою подлинную независимость, свободу", - добавил российский лидер.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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