https://ria.ru/20230728/putin-1886806849.html

Путин сравнил борьбу Африки против апартеида с битвой против нацизма

Путин сравнил борьбу Африки против апартеида с битвой против нацизма - РИА Новости, 28.07.2023

Путин сравнил борьбу Африки против апартеида с битвой против нацизма

Роль России в борьбе с нацизмом затушёвана, забывается, а она велась в интересах всего мира, как и борьба Африки против апартеида, сказал президент России... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:52

2023-07-28T11:52

2023-07-28T11:52

африка

россия

санкт-петербург

владимир путин

в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Роль России в борьбе с нацизмом затушёвана, забывается, а она велась в интересах всего мира, как и борьба Африки против апартеида, сказал президент России Владимир Путин. "Роль России в борьбе с нацизмом кем-то пытается быть затушёвана, забывается, но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества для освобождения человечества от нацизма. Я хочу обратить внимание, что и борьба Африки за свою независимость, борьба Африки против апартеида велась и ведется не только в интересах самой Африки, она ведется в интересах всего человечества", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия - Африка". По его словам, борьба Африки против апартеида приводит к результатам, которые улучшают само качество взаимоотношений в мире, значит, направлена на улучшение ситуации в мире в целом. "В этом смысле я безусловно согласен с господином Траоре (временный президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - ред.). Это очень похоже на то, что происходило и происходит с Советским Союзом, с Россией в его борьбе, и то, что происходит со странами Африки сегодня в борьбе Африки за свою подлинную независимость, свободу", - добавил российский лидер. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886788969.html

https://ria.ru/20220926/aparteid-1819479589.html

африка

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире, форум "россия — африка"