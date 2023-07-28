https://ria.ru/20230728/putin-1886803683.html
Путин рассказал о взаимодействии с ЦАР
Путин рассказал о взаимодействии с ЦАР - РИА Новости, 28.07.2023
Путин рассказал о взаимодействии с ЦАР
Высокий уровень отношений между Россией и ЦАР будет сохранен, у стран много возможностей для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:43
2023-07-28T11:43
2023-07-28T11:46
цар
владимир путин
африка
форум "россия — африка"
в мире
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Высокий уровень отношений между Россией и ЦАР будет сохранен, у стран много возможностей для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."Он (высокий уровень отношений - ред.), безусловно, будет сохранен по всем наиболее чувствительным нашим направлениям взаимодействия. В этом нет никаких сомнений. Но сделать мы должны еще больше, у нас много возможностей. Будем это делать, двигаться без всяких направлений", - сказал он на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/reshenie-1886801038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЦАР, Владимир Путин, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире, Россия, Санкт-Петербург
Путин рассказал о взаимодействии с ЦАР
Путин: уровень взаимодействия по наиболее чувствительным направлениям с ЦАР сохранится
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Высокий уровень отношений между Россией и ЦАР будет сохранен, у стран много возможностей для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Он (высокий уровень отношений - ред.), безусловно, будет сохранен по всем наиболее чувствительным нашим направлениям взаимодействия. В этом нет никаких сомнений. Но сделать мы должны еще больше, у нас много возможностей. Будем это делать, двигаться без всяких направлений", - сказал он на саммите "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире