https://ria.ru/20230728/putin-1886803683.html

Путин рассказал о взаимодействии с ЦАР

Путин рассказал о взаимодействии с ЦАР - РИА Новости, 28.07.2023

Путин рассказал о взаимодействии с ЦАР

Высокий уровень отношений между Россией и ЦАР будет сохранен, у стран много возможностей для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:43

2023-07-28T11:43

2023-07-28T11:46

цар

владимир путин

африка

форум "россия — африка"

в мире

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Высокий уровень отношений между Россией и ЦАР будет сохранен, у стран много возможностей для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."Он (высокий уровень отношений - ред.), безусловно, будет сохранен по всем наиболее чувствительным нашим направлениям взаимодействия. В этом нет никаких сомнений. Но сделать мы должны еще больше, у нас много возможностей. Будем это делать, двигаться без всяких направлений", - сказал он на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/reshenie-1886801038.html

цар

африка

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цар, владимир путин, африка, форум "россия — африка", в мире, россия, санкт-петербург