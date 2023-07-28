https://ria.ru/20230728/putin-1886744864.html
Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна
Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна - РИА Новости, 28.07.2023
Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна
Президент России во второй день саммита Россия–Африка продолжит серию переговоров с лидерами африканских стран, как ожидается, он встретится с главами ЦАР,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T00:18
2023-07-28T00:18
2023-07-28T00:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России во второй день саммита Россия–Африка продолжит серию переговоров с лидерами африканских стран, как ожидается, он встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи. Днем ранее Путин выступил на форуме, а также встретился с представителями африканских организаций, лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Комор, а также с председателем комиссии Африканского союза. Также в пятницу ожидаются встреча Путина с председателем президентского совета Ливии и еще одно выступление на форуме. С ЦАР у России давние отношения. И есть предпосылки для их дальнейшего развития. Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключал возможности подписания ряда контрактов на полях саммита. На повестке вопрос, касающийся поставок топлива. Также возможно обсуждение поставок зерна. ЦАР не обращалась к РФ по вопросу безвозмездной отправки зерна и удобрений. Однако Путин накануне заявил, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы, а также обеспечить бесплатную доставку. Страны взаимодействуют также на международных площадках. Так, в ЦАР настроены на сотрудничество с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но речи о присоединении пока не идет. С Камеруном тоже есть вопросы, требующие обсуждения. Путин заявил, что сейчас идет проработка 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки. А уже сейчас в Камеруне российские нефтегазовые компании занимаются освоением месторождений.
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россия, цар, камерун, форум "россия — африка", владимир путин, политика
Россия, ЦАР, Камерун, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Политика
Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна
Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна на полях саммита в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России во второй день саммита Россия–Африка продолжит серию переговоров с лидерами африканских стран, как ожидается, он встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи.
Днем ранее Путин выступил на форуме, а также встретился с представителями африканских организаций, лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Комор, а также с председателем комиссии Африканского союза.
На форум Россия — Африка прибыли делегации почти всех стран континента
Также в пятницу ожидаются встреча Путина с председателем президентского совета Ливии и еще одно выступление на форуме.
С ЦАР у России давние отношения. И есть предпосылки для их дальнейшего развития.
Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключал возможности подписания ряда контрактов на полях саммита. На повестке вопрос, касающийся поставок топлива.
Также возможно обсуждение поставок зерна. ЦАР не обращалась к РФ по вопросу безвозмездной отправки зерна и удобрений. Однако Путин накануне заявил, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы, а также обеспечить бесплатную доставку.
Страны взаимодействуют также на международных площадках. Так, в ЦАР настроены на сотрудничество с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но речи о присоединении пока не идет.
С Камеруном тоже есть вопросы, требующие обсуждения. Путин заявил, что сейчас идет проработка 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки. А уже сейчас в Камеруне российские нефтегазовые компании занимаются освоением месторождений.
Саммит Россия — Африка. День первый
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
1 из 18
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
2 из 18
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
3 из 18
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
4 из 18
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
5 из 18
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
6 из 18
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
7 из 18
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
8 из 18
Участники обсудят широкий спектр тем.
9 из 18
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
10 из 18
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
11 из 18
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
12 из 18
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
13 из 18
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
14 из 18
Предусмотрена и культурная программа.
15 из 18
Работает выставочная экспозиция.
16 из 18
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
1 из 18
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
2 из 18
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
3 из 18
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
4 из 18
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
5 из 18
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
6 из 18
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
7 из 18
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
8 из 18
Участники обсудят широкий спектр тем.
9 из 18
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
10 из 18
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
11 из 18
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
12 из 18
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
13 из 18
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
14 из 18
Предусмотрена и культурная программа.
15 из 18
Работает выставочная экспозиция.
16 из 18
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18