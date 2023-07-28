https://ria.ru/20230728/putin-1886744864.html

Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна

Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна - РИА Новости, 28.07.2023

Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна

Президент России во второй день саммита Россия–Африка продолжит серию переговоров с лидерами африканских стран, как ожидается, он встретится с главами ЦАР,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T00:18

2023-07-28T00:18

2023-07-28T00:18

россия

цар

камерун

форум "россия — африка"

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России во второй день саммита Россия–Африка продолжит серию переговоров с лидерами африканских стран, как ожидается, он встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи. Днем ранее Путин выступил на форуме, а также встретился с представителями африканских организаций, лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Комор, а также с председателем комиссии Африканского союза. Также в пятницу ожидаются встреча Путина с председателем президентского совета Ливии и еще одно выступление на форуме. С ЦАР у России давние отношения. И есть предпосылки для их дальнейшего развития. Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключал возможности подписания ряда контрактов на полях саммита. На повестке вопрос, касающийся поставок топлива. Также возможно обсуждение поставок зерна. ЦАР не обращалась к РФ по вопросу безвозмездной отправки зерна и удобрений. Однако Путин накануне заявил, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы, а также обеспечить бесплатную доставку. Страны взаимодействуют также на международных площадках. Так, в ЦАР настроены на сотрудничество с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но речи о присоединении пока не идет. С Камеруном тоже есть вопросы, требующие обсуждения. Путин заявил, что сейчас идет проработка 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки. А уже сейчас в Камеруне российские нефтегазовые компании занимаются освоением месторождений.

https://ria.ru/20230727/forum-1886730789.html

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россия, цар, камерун, форум "россия — африка", владимир путин, политика