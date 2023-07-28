https://ria.ru/20230728/pugacheva-1886956015.html

СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось

СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось - РИА Новости, 28.07.2023

СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось

Здоровье покинувшей Россию Аллы Пугачевой резко ухудшилось, после приезда в Латвию певица в течение месяца еще ни разу не появлялась на публике, сообщает "7... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:22

2023-07-28T18:22

2023-07-28T18:36

шоубиз

алла пугачева

лайма вайкуле

максим галкин

латвия

израиль

юрмала

знаменитости

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Здоровье покинувшей Россию Аллы Пугачевой резко ухудшилось, после приезда в Латвию певица в течение месяца еще ни разу не появлялась на публике, сообщает "7 дней". Недомогание заподозрили после того, как Пугачева, прилетевшая в Юрмалу из жаркого Израиля, не посетила фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле и вообще не вышла из дома. Подозрения усилил и экстренный приезд мужа и дочери исполнительницы.СМИ сообщают, что Максим Галкин* прервал свои гастроли и прилетел к жене, а Кристина Орбакайте резко сократила свой европейский отдых и вместе с детьми приехала на юрмальскую виллу к матери. "Пугачеву не могут поднять с постели — она якобы резко ослабела", — предполагает издание. Возможно, певица плохо перенесла перелет из Израиля и у нее обострились проблемы с сердцем. Фестиваль Вайкуле "Рандеву" начался 26 июля, ожидалось, что его посетит Алла Пугачева. Певица ежегодно отдыхает летом в Латвии и традиционно проживает на вилле "Марта". Однако с Лаймой Вайкуле был замечен только супруг исполнительницы Максим Галкин*, он заезжал к соседке на велосипеде. На концертах фестиваля его тоже не видели среди посетителей. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230529/pugacheva-1874772718.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алла пугачева, лайма вайкуле, максим галкин, латвия, израиль, юрмала, знаменитости, знаменитость, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса