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СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось - РИА Новости, 28.07.2023
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Шоубиз
 
18:22 28.07.2023 (обновлено: 18:36 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/pugacheva-1886956015.html
СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось
СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось
Здоровье покинувшей Россию Аллы Пугачевой резко ухудшилось, после приезда в Латвию певица в течение месяца еще ни разу не появлялась на публике, сообщает "7... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:22
2023-07-28T18:36
шоубиз
алла пугачева
лайма вайкуле
максим галкин
латвия
израиль
юрмала
знаменитости
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Здоровье покинувшей Россию Аллы Пугачевой резко ухудшилось, после приезда в Латвию певица в течение месяца еще ни разу не появлялась на публике, сообщает "7 дней". Недомогание заподозрили после того, как Пугачева, прилетевшая в Юрмалу из жаркого Израиля, не посетила фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле и вообще не вышла из дома. Подозрения усилил и экстренный приезд мужа и дочери исполнительницы.СМИ сообщают, что Максим Галкин* прервал свои гастроли и прилетел к жене, а Кристина Орбакайте резко сократила свой европейский отдых и вместе с детьми приехала на юрмальскую виллу к матери. "Пугачеву не могут поднять с постели — она якобы резко ослабела", — предполагает издание. Возможно, певица плохо перенесла перелет из Израиля и у нее обострились проблемы с сердцем. Фестиваль Вайкуле "Рандеву" начался 26 июля, ожидалось, что его посетит Алла Пугачева. Певица ежегодно отдыхает летом в Латвии и традиционно проживает на вилле "Марта". Однако с Лаймой Вайкуле был замечен только супруг исполнительницы Максим Галкин*, он заезжал к соседке на велосипеде. На концертах фестиваля его тоже не видели среди посетителей. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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алла пугачева, лайма вайкуле, максим галкин, латвия, израиль, юрмала, знаменитости, знаменитость, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Максим Галкин, Латвия, Израиль, Юрмала, Знаменитости, знаменитость, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось

Здоровье Пугачевой ухудшилось: после переезда в Юрмалу она еще не появлялась на публике

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Здоровье покинувшей Россию Аллы Пугачевой резко ухудшилось, после приезда в Латвию певица в течение месяца еще ни разу не появлялась на публике, сообщает "7 дней".
Недомогание заподозрили после того, как Пугачева, прилетевшая в Юрмалу из жаркого Израиля, не посетила фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле и вообще не вышла из дома. Подозрения усилил и экстренный приезд мужа и дочери исполнительницы.
СМИ сообщают, что Максим Галкин* прервал свои гастроли и прилетел к жене, а Кристина Орбакайте резко сократила свой европейский отдых и вместе с детьми приехала на юрмальскую виллу к матери.
"Пугачеву не могут поднять с постели — она якобы резко ослабела", — предполагает издание.
Возможно, певица плохо перенесла перелет из Израиля и у нее обострились проблемы с сердцем.
Фестиваль Вайкуле "Рандеву" начался 26 июля, ожидалось, что его посетит Алла Пугачева. Певица ежегодно отдыхает летом в Латвии и традиционно проживает на вилле "Марта".
Однако с Лаймой Вайкуле был замечен только супруг исполнительницы Максим Галкин*, он заезжал к соседке на велосипеде. На концертах фестиваля его тоже не видели среди посетителей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Музыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу*
29 мая, 12:16
 
ШоубизАлла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим ГалкинЛатвияИзраильЮрмалаЗнаменитостизнаменитостьШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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