СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось
Здоровье Пугачевой ухудшилось: после переезда в Юрмалу она еще не появлялась на публике
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Здоровье покинувшей Россию Аллы Пугачевой резко ухудшилось, после приезда в Латвию певица в течение месяца еще ни разу не появлялась на публике, сообщает "7 дней".
Недомогание заподозрили после того, как Пугачева, прилетевшая в Юрмалу из жаркого Израиля, не посетила фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле и вообще не вышла из дома. Подозрения усилил и экстренный приезд мужа и дочери исполнительницы.
СМИ сообщают, что Максим Галкин* прервал свои гастроли и прилетел к жене, а Кристина Орбакайте резко сократила свой европейский отдых и вместе с детьми приехала на юрмальскую виллу к матери.
"Пугачеву не могут поднять с постели — она якобы резко ослабела", — предполагает издание.
Возможно, певица плохо перенесла перелет из Израиля и у нее обострились проблемы с сердцем.
Фестиваль Вайкуле "Рандеву" начался 26 июля, ожидалось, что его посетит Алла Пугачева. Певица ежегодно отдыхает летом в Латвии и традиционно проживает на вилле "Марта".
Однако с Лаймой Вайкуле был замечен только супруг исполнительницы Максим Галкин*, он заезжал к соседке на велосипеде. На концертах фестиваля его тоже не видели среди посетителей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента