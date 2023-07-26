https://ria.ru/20230726/vaykule-1886452880.html

Вайкуле встретилась с Галкиным* в Юрмале

Вайкуле встретилась с Галкиным* в Юрмале - РИА Новости, 26.07.2023

Вайкуле встретилась с Галкиным* в Юрмале

Латвийская певица Лайма Вайкуле на своей странице в соцсети поделилась кадрами, на которых она с шоуменом Максимом Галкиным*. Это произошло за несколько часов... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:05

2023-07-26T18:05

2023-07-26T18:05

шоубиз

юрмала

лайма вайкуле

максим галкин

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле на своей странице в соцсети поделилась кадрами, на которых она с шоуменом Максимом Галкиным*. Это произошло за несколько часов до открытия ее фестиваля "Рандеву" в Юрмале. На видео Галкин* надевает шапку, прощается с исполнительницей и уезжает на велосипеде. "И он уехал в закат", – подписала ролик Вайкуле. Однако она не раскрыла детали их встречи. Открытие фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" состоится вечером 26 июля. Последнее шоу пройдет 30 июля. Певица пригласила на свое мероприятие украинских и латвийских артистов, сбежавшую из России после начала спецоперации Веру Брежневу, а также иноагентов Марию Максакову* и Андрея Макаревича*. В середине июля Вайкуле призналась, что на "Рандеву" в качестве гостей появятся Алла Пугачева и Максим Галкин*. Она намекнула, что возможно они выступят в один из дней фестиваля. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230526/vaykule-1874298736.html

юрмала

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрмала, лайма вайкуле, максим галкин