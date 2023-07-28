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В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости - РИА Новости, 28.07.2023
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10:56 28.07.2023 (обновлено: 12:33 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/proschanie-1886786955.html
В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости
В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости - РИА Новости, 28.07.2023
В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости
В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с погибшим военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства с гражданской панихиды, РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:56
2023-07-28T12:33
умер военкор ростислав журавлев
следственный комитет россии (ск рф)
оон
борис кириллов
дмитрий киселев
владимир якушев
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с погибшим военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства с гражданской панихиды, проходившей в местном Доме офицеров.Проводить журналиста в последний путь пришли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, его заместитель Борис Кириллов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин. Около гроба возложили десятки венков от военных, журналистов и региональных чиновников. В первых рядах сидели родители Ростислава, его вдова и двое сыновей. "Погиб мой единственный сын, очень тяжело. Я подумала быть честной сама с собой и что бы я хотела: чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя? Тут каждая мать и каждый отец решают это для себя, да и наши сыновья нас не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Я его не просто любила, я его обожала. Мой единственный сын шагнул в бессмертие, в вечность. Горжусь им и буду помнить вечно", — сказала мать Ростислава Людмила Журавлева.В ходе церемонии женщине вручили орден Мужества и медаль СК "Доблесть и отвага". Как отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, Журавлев избрал непростой путь военного корреспондента, но он сделал выбор искренне и по зову души. Церемония выноса гроба и движение похоронной процессии прошло под сопровождение военного оркестра, после чего гроб поместили в автомобиль и увезли на кладбище. Журавлева с воинскими почестями похоронят на Широкореченском кладбище, там же пройдет отпевание. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
россия
екатеринбург
свердловская область
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Дарья Буймова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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Траурное шествие в Екатеринбурге после церемонии прощания с погибшим военкором Ростиславом Журавлевым
Траурное шествие в Екатеринбурге после церемонии прощания с погибшим военкором Ростиславом Журавлевым
2023-07-28T10:56
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PT0M19S
Церемония прощания с Ростиславом Журавлевым
Присутствуют родные Ростислава, полпред по Уральскому федеральному округу, губернатор и мэр Екатеринбурга.
2023-07-28T10:56
true
PT0M35S
Дмитрий Киселев: "Ростислав Журавлев совершил подвиг и погиб смертью храбрых"
"Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых", заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. В Екатеринбурге началось прощание с журналистом Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне СВО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умер военкор ростислав журавлев, следственный комитет россии (ск рф), оон, борис кириллов, дмитрий киселев, владимир якушев, россия, екатеринбург, свердловская область, общество
Умер военкор Ростислав Журавлев, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Борис Кириллов, Дмитрий Киселев, Владимир Якушев, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Общество
В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости

В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости Журавлевым

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с погибшим военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства с гражданской панихиды, проходившей в местном Доме офицеров.
Проводить журналиста в последний путь пришли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, его заместитель Борис Кириллов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.
Около гроба возложили десятки венков от военных, журналистов и региональных чиновников. В первых рядах сидели родители Ростислава, его вдова и двое сыновей.
"Погиб мой единственный сын, очень тяжело. Я подумала быть честной сама с собой и что бы я хотела: чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя? Тут каждая мать и каждый отец решают это для себя, да и наши сыновья нас не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Я его не просто любила, я его обожала. Мой единственный сын шагнул в бессмертие, в вечность. Горжусь им и буду помнить вечно", — сказала мать Ростислава Людмила Журавлева.
В ходе церемонии женщине вручили орден Мужества и медаль СК "Доблесть и отвага".
Как отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, Журавлев избрал непростой путь военного корреспондента, но он сделал выбор искренне и по зову души.
Церемония выноса гроба и движение похоронной процессии прошло под сопровождение военного оркестра, после чего гроб поместили в автомобиль и увезли на кладбище. Журавлева с воинскими почестями похоронят на Широкореченском кладбище, там же пройдет отпевание.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Церемония прощания с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.

Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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1 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает матери Людмиле орден Мужества на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

Орден Мужества, которым награжден посмертно военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший в зоне СВО

Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 9
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Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.

Заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и первый заместитель директора главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Светлана Каражас на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.

Мать Людмила Журавлева на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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6 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Супруга Ростислава Журавлева принимает соболезнования на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Там же пройдет отпевание.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Там же пройдет отпевание.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 9
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

Вынос гроба с телом погибшего в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева после церемонии прощания в Доме офицеров в Екатеринбурге

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 9

В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге началось прощание с военкором Ростиславом Журавлевым.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 9

Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 9

Накануне президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 9

Военкор погиб 22 июля в Запорожской области при обстреле группы российских журналистов со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 9

По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 9

У гроба находятся мать Ростислава Журавлева, его вдова и двое детей, другие близкие родственники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 9

После прощания военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 9

Там же пройдет отпевание.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 9

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель Ростислава Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Умер военкор Ростислав ЖуравлевСледственный комитет России (СК РФ)ООНБорис КирилловДмитрий КиселевВладимир ЯкушевРоссияЕкатеринбургСвердловская областьОбщество
 
 
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