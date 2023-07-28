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В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости

В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости - РИА Новости, 28.07.2023

В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с военкором РИА Новости

В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с погибшим военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства с гражданской панихиды, РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:56

2023-07-28T10:56

2023-07-28T12:33

умер военкор ростислав журавлев

следственный комитет россии (ск рф)

оон

борис кириллов

дмитрий киселев

владимир якушев

россия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге завершилась церемония прощания с погибшим военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, передает корреспондент агентства с гражданской панихиды, проходившей в местном Доме офицеров.Проводить журналиста в последний путь пришли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, его заместитель Борис Кириллов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин. Около гроба возложили десятки венков от военных, журналистов и региональных чиновников. В первых рядах сидели родители Ростислава, его вдова и двое сыновей. "Погиб мой единственный сын, очень тяжело. Я подумала быть честной сама с собой и что бы я хотела: чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя? Тут каждая мать и каждый отец решают это для себя, да и наши сыновья нас не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Я его не просто любила, я его обожала. Мой единственный сын шагнул в бессмертие, в вечность. Горжусь им и буду помнить вечно", — сказала мать Ростислава Людмила Журавлева.В ходе церемонии женщине вручили орден Мужества и медаль СК "Доблесть и отвага". Как отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, Журавлев избрал непростой путь военного корреспондента, но он сделал выбор искренне и по зову души. Церемония выноса гроба и движение похоронной процессии прошло под сопровождение военного оркестра, после чего гроб поместили в автомобиль и увезли на кладбище. Журавлева с воинскими почестями похоронят на Широкореченском кладбище, там же пройдет отпевание. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

россия

екатеринбург

свердловская область

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Траурное шествие в Екатеринбурге после церемонии прощания с погибшим военкором Ростиславом Журавлевым Траурное шествие в Екатеринбурге после церемонии прощания с погибшим военкором Ростиславом Журавлевым 2023-07-28T10:56 true PT0M19S

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Дмитрий Киселев: "Ростислав Журавлев совершил подвиг и погиб смертью храбрых" "Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых", заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. В Екатеринбурге началось прощание с журналистом Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне СВО. 2023-07-28T10:56 true PT1M18S

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Дарья Буймова

умер военкор ростислав журавлев, следственный комитет россии (ск рф), оон, борис кириллов, дмитрий киселев, владимир якушев, россия, екатеринбург, свердловская область, общество