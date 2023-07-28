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Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет - РИА Новости, 28.07.2023
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11:56 28.07.2023 (обновлено: 12:49 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/prizyvniki-1886808430.html
Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет - РИА Новости, 28.07.2023
Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Сенаторы одобрили законопроект, который повышает верхний порог призывного возраста на три года — с 27 до 30 лет, нижняя граница при этом остается неизменной. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:56
2023-07-28T12:49
россия
совет федерации рф
военный призыв и студенческие отсрочки
безопасность
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили законопроект, который повышает верхний порог призывного возраста на три года — с 27 до 30 лет, нижняя граница при этом остается неизменной.Согласно инициативе, призыву на срочную службу подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет.На заседании замминистра обороны Николай Панков заявил, что зачисленных в запас до 31 декабря 2023 года не призовут в 2024-м.Авторы документа предусмотрели вступление норм в силу с 1 января 2024 года. При рассмотрении в Госдуме в первом чтении обсуждалось поэтапное повышение нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года с переходным периодом. Ко второму чтению депутаты поправками исключили эти нормы из законопроекта."Ничего не меняется, как было с 18 лет, так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется", — прокомментировала решение Совфеда спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.Пакет законов и поправок, регулирующих воинский учет, также включает повышение штрафов за неявку по повестке без уважительной причины и наказание в ситуациях, когда военнообязанный не сообщил в военкомат об изменении в своих данных. Также предусмотрен запрет на выезд из страны при призыве, который начнет действовать со дня направления повестки. Кроме того, новые нормы уточняют сроки заключения контрактов с призывниками и россиянами, находящимися в запасе, в период мобилизации, военного положения, в военное время, при проведении контртеррористических операций или при использовании Вооруженных сил за пределами территории государства. В частности, в период ЧС Минобороны сможет заключать соглашения на год или меньший срок.Еще один предмет регулирования — специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП), которые губернаторы смогут создавать по решению президента. ГУП будут "содействовать правоохранительным органам, органам ФСБ и органам военного управления в охране общественного порядка, защите границы, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями".Сотрудникам таких предприятий предоставляется возможность использовать боевое стрелковое оружие и патроны.
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россия, совет федерации рф, военный призыв и студенческие отсрочки, безопасность
Россия, Совет Федерации РФ, Военный призыв и студенческие отсрочки, Безопасность
Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Совфед одобрил закон о призывном возрасте в России с 18 до 30 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили законопроект, который повышает верхний порог призывного возраста на три года — с 27 до 30 лет, нижняя граница при этом остается неизменной.
Согласно инициативе, призыву на срочную службу подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В Совфеде изменили мнение по закону о призывном возрасте, заявил Картаполов
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На заседании замминистра обороны Николай Панков заявил, что зачисленных в запас до 31 декабря 2023 года не призовут в 2024-м.
Авторы документа предусмотрели вступление норм в силу с 1 января 2024 года. При рассмотрении в Госдуме в первом чтении обсуждалось поэтапное повышение нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года с переходным периодом. Ко второму чтению депутаты поправками исключили эти нормы из законопроекта.
"Ничего не меняется, как было с 18 лет, так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется", — прокомментировала решение Совфеда спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Пакет законов и поправок, регулирующих воинский учет, также включает повышение штрафов за неявку по повестке без уважительной причины и наказание в ситуациях, когда военнообязанный не сообщил в военкомат об изменении в своих данных.
Также предусмотрен запрет на выезд из страны при призыве, который начнет действовать со дня направления повестки.
Кроме того, новые нормы уточняют сроки заключения контрактов с призывниками и россиянами, находящимися в запасе, в период мобилизации, военного положения, в военное время, при проведении контртеррористических операций или при использовании Вооруженных сил за пределами территории государства. В частности, в период ЧС Минобороны сможет заключать соглашения на год или меньший срок.
Еще один предмет регулирования — специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП), которые губернаторы смогут создавать по решению президента. ГУП будут "содействовать правоохранительным органам, органам ФСБ и органам военного управления в охране общественного порядка, защите границы, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями".
Сотрудникам таких предприятий предоставляется возможность использовать боевое стрелковое оружие и патроны.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
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