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"Поставлена задача". В Киеве раскрыли, какой жесткий приказ дали Зеленскому
"Поставлена задача". В Киеве раскрыли, какой жесткий приказ дали Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2023
"Поставлена задача". В Киеве раскрыли, какой жесткий приказ дали Зеленскому
Западные союзники дали президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткий приказ снова начать наступление ВСУ после его провала, несмотря на множественные потери... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:34
2023-07-28T14:34
2023-07-28T16:17
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Западные союзники дали президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткий приказ снова начать наступление ВСУ после его провала, несмотря на множественные потери украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Началась опять попытка прорыва украинских войск на фронте. Это делается не самостоятельно Зеленским, он получил жесточайший приказ в ультимативных формах от США, Великобритании и Германии", — утверждает политолог.По его словам, западные страны оказали давление на украинского лидера с целью создания еще более тяжелой ситуации в вооруженном конфликте с Россией, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем таких государств Запада, как, например, в США, где президенту Джо Байдену может грозить импичмент в связи с коррупционным скандалом."Зеленскому поставлена задача: развернуть это наступление, невзирая на потери и массовую гибель украинцев", — подытожил Соскин.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube, нато
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, YouTube, НАТО
"Поставлена задача". В Киеве раскрыли, какой жесткий приказ дали Зеленскому
Экс-советник Кучмы Соскин: Запад требует от Зеленского вновь начать наступление ВСУ