https://ria.ru/20230728/priamure-1886812974.html

Губернатор поручил построить ФАПы в селах Магдагачинского района Приамурья

Губернатор поручил построить ФАПы в селах Магдагачинского района Приамурья - РИА Новости, 28.07.2023

Губернатор поручил построить ФАПы в селах Магдагачинского района Приамурья

Решить вопросы строительства двух новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Магдагачинского района, а также капитально отремонтировать крышу многоквартирного РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:13

2023-07-28T12:13

2023-07-28T12:13

амурская область

василий орлов (губернатор)

магдагачинский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Решить вопросы строительства двух новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Магдагачинского района, а также капитально отремонтировать крышу многоквартирного дома в поселке Магдагачи поручил по итогам встречи с жителями губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство региона. Во время рабочей поездки в Магдагачинский район глава региона провел личный прием граждан. Одна из жительниц поселка обратилась с просьбой отремонтировать крышу дома, в квартире которой во время дождя постоянно капает с потолка. По словам амурчанки, в микрорайоне крыши восстановили в шести домах, кроме одного. Губернатор поручил министерству ЖКХ области и Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области до конца этого года капитально отремонтировать крышу и держать этот объект на контроле. Приступить к работам подрядчик должен в августе. Жители села Дактуй Магдагачинского района пожаловались губернатору на неработающий ФАП. Также с августа прошлого года в населенном пункте нет фельдшера. Возможности ездить постоянно в райцентр за медпомощью у жителей села нет. Здание, где расположен старый ФАП, 1977 года постройки. За все время в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас жители села Дактуй медицинскую помощь получают от специалистов мобильных бригад, которые приезжают по утвержденному графику. А чтобы привлечь медицинского работника в село, необходимо обеспечить его комфортным жильем, отметили в администрации района. "Профильным ведомствам вместе с главой района нужно проработать возможность строительства ФАПа в селе сразу с квартирой. Такой опыт в других территориях у нас есть. Второй вариант – найти в селе муниципальное жилье и привести его в порядок. Нужно рассчитать и проанализировать оба варианта и выбрать наиболее эффективный. Пока возведение ФАПа запланировано на 2025 год, по возможности его строительство нужно перенести на следующий год", - сказал губернатор. Также амурчанин поинтересовался у губернатора, когда будет построен ФАП в селе Гонжа, где у него проживают родственники. Глава региона сообщил, что в этом селе ФАП планируется построить уже в этом году.

https://ria.ru/20230728/priamure-1886780071.html

https://ria.ru/20230726/ploschadki-1886287506.html

магдагачинский район

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василий орлов (губернатор), магдагачинский район