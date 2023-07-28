https://ria.ru/20230728/povestka-1886805989.html

Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки

Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки - РИА Новости, 28.07.2023

Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки

Совет Федерации одобрил закон о запрете на выезд за границу с момента вручения повестки. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:48

2023-07-28T11:48

2023-07-28T13:05

безопасность

россия

совет федерации рф

военный призыв и студенческие отсрочки

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете на выезд за границу с момента вручения повестки.Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Запрет начнет действовать со дня направления призывнику повестки, в том числе по месту работы или учебы. Это решение будет принимать военный комиссариат.Документ предусматривает запрет на выезд за рубеж с момента появления повестки в соответствующем реестре. Решение об отмене ограничений формируется в автоматическом режиме, его подписывают электронной подписью в день получения сведений о явке по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.В день размещения повестки россиянин получит уведомление на "Госуслугах", что в случае неявки в военкомат в течение двадцати дней в его отношении применят временные ограничения.

https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, совет федерации рф, военный призыв и студенческие отсрочки, вооруженные силы рф