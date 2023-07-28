https://ria.ru/20230728/povestka-1886805989.html
Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки - РИА Новости, 28.07.2023
Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
Совет Федерации одобрил закон о запрете на выезд за границу с момента вручения повестки. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:48
2023-07-28T11:48
2023-07-28T13:05
безопасность
россия
совет федерации рф
военный призыв и студенческие отсрочки
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете на выезд за границу с момента вручения повестки.Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Запрет начнет действовать со дня направления призывнику повестки, в том числе по месту работы или учебы. Это решение будет принимать военный комиссариат.Документ предусматривает запрет на выезд за рубеж с момента появления повестки в соответствующем реестре. Решение об отмене ограничений формируется в автоматическом режиме, его подписывают электронной подписью в день получения сведений о явке по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.В день размещения повестки россиянин получит уведомление на "Госуслугах", что в случае неявки в военкомат в течение двадцати дней в его отношении применят временные ограничения.
https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, совет федерации рф, военный призыв и студенческие отсрочки, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Военный призыв и студенческие отсрочки, Вооруженные силы РФ
Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
Совфед одобрил закон, запрещающий выезд за границу с момента вручения повестки
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Совет Федерации одобрил закон
о запрете на выезд за границу с момента вручения повестки.
Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Запрет начнет действовать со дня направления призывнику повестки, в том числе по месту работы или учебы. Это решение будет принимать военный комиссариат.
Документ предусматривает запрет на выезд за рубеж с момента появления повестки в соответствующем реестре. Решение об отмене ограничений формируется в автоматическом режиме, его подписывают электронной подписью в день получения сведений о явке по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.
В день размещения повестки россиянин получит уведомление на "Госуслугах", что в случае неявки в военкомат в течение двадцати дней в его отношении применят временные ограничения.
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