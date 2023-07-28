https://ria.ru/20230728/postradavshie-1887000157.html
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
В результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, 10 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:14
2023-07-28T22:14
2023-07-28T22:17
происшествия
таганрог
россия
ростовская область
василий голубев
взрыв в таганроге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886965134_0:271:2437:1642_1920x0_80_0_0_6092d70b4ae6ae89a7b849178d8afd5b.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, 10 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны квалифицировал эту атаку как теракт киевского режима. "По оперативным данным, в результате ЧП в Таганроге помощь медиков понадобилась 16-ти пострадавшим. 10 из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Еще шести жителям помощь оказана амбулаторно, среди пострадавших детей нет, уточнили в пресс-службе.
таганрог
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886965134_58:0:2261:1652_1920x0_80_0_0_891e27f3d16e596a05e19e712f7318cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, россия, ростовская область, василий голубев, взрыв в таганроге
Происшествия, Таганрог, Россия, Ростовская область, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
Минздрав: при теракте в Таганроге пострадали 16 человек, один из них в тяжелом состоянии