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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

В результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, 10 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T22:14

2023-07-28T22:14

2023-07-28T22:17

происшествия

таганрог

россия

ростовская область

василий голубев

взрыв в таганроге

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, 10 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны квалифицировал эту атаку как теракт киевского режима. "По оперативным данным, в результате ЧП в Таганроге помощь медиков понадобилась 16-ти пострадавшим. 10 из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Еще шести жителям помощь оказана амбулаторно, среди пострадавших детей нет, уточнили в пресс-службе.

таганрог

россия

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, таганрог, россия, ростовская область, василий голубев, взрыв в таганроге