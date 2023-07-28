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Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее - РИА Новости, 28.07.2023
Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят свою работу в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:04
2023-07-28T11:04
2023-07-28T11:27
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буркина-фасо
экваториальная гвинея
форум "россия — африка"
владимир путин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят свою работу в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин."После многолетнего перерыва в ближайшее время возобновят функционирование российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Планируем расширить сеть российских центров науки и культуры – русских домов. Они успешно работают в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся еще в ряде государств", - сказал он на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Путин: Россия скоро возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее