https://ria.ru/20230728/posolstva-1886790971.html

Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее - РИА Новости, 28.07.2023

Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят свою работу в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:04

2023-07-28T11:04

2023-07-28T11:27

в мире

россия

буркина-фасо

экваториальная гвинея

форум "россия — африка"

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят свою работу в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин."После многолетнего перерыва в ближайшее время возобновят функционирование российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Планируем расширить сеть российских центров науки и культуры – русских домов. Они успешно работают в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся еще в ряде государств", - сказал он на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230626/liviya-1880559252.html

россия

буркина-фасо

экваториальная гвинея

санкт-петербург

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Кирилл Волков

в мире, россия, буркина-фасо, экваториальная гвинея, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург