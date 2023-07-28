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Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее - РИА Новости, 28.07.2023
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11:04 28.07.2023 (обновлено: 11:27 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/posolstva-1886790971.html
Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее - РИА Новости, 28.07.2023
Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят свою работу в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:04
2023-07-28T11:27
в мире
россия
буркина-фасо
экваториальная гвинея
форум "россия — африка"
владимир путин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят свою работу в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин."После многолетнего перерыва в ближайшее время возобновят функционирование российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Планируем расширить сеть российских центров науки и культуры – русских домов. Они успешно работают в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся еще в ряде государств", - сказал он на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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буркина-фасо
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в мире, россия, буркина-фасо, экваториальная гвинея, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Санкт-Петербург
Россия возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

Путин: Россия скоро возобновит работу посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

© AP Photo / Sophie GarciaСторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее возобновят свою работу в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
"После многолетнего перерыва в ближайшее время возобновят функционирование российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Планируем расширить сеть российских центров науки и культуры – русских домов. Они успешно работают в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся еще в ряде государств", - сказал он на саммите "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Здание посольства Ливии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Ливии приветствовали возобновление полного дипприсутствия России в стране
26 июня, 18:29
 
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